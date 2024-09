Benzema de retour à l'OL, son message réveille Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Karim Benzema n'a jamais masqué tout l'amour qu'il avait pour Lyon, au point que certains espèrent toujours que le Nueve fera un retour à l'OL pour boucler sa carrière. Et justement, KB9 a délivré un message cryptique.

Le Ballon d'Or 2022 a l'art de communiquer sur les réseaux sociaux avec des messages qu'il est parfois le seul à comprendre, ce qui est d'ailleurs devenu sa marque de fabrique. Et ce n'est pas à 36 ans que l'attaquant d'Al-Ittihad va changer. Même s'il a encore un contrat jusqu'en 2026 avec le club saoudien, où il est arrivé l'an dernier en provenance du Real Madrid, Karim Benzema a toujours parlé de l'Olympique Lyonnais avec un respect total, engendrant à chaque fois des rumeurs sur un possible dernier contrat avec son club formateur. Et lorsque ce week-end, il a posté un message sur ses réseaux sociaux avec une photo de lui très jeune devant le logo de l'OL, forcément cela s'est de nouveau emballé.

Benzema le roi des messages à décoder

Déter je ne pouvais pas m’arrêter la 💫 pic.twitter.com/KeL2Q3OQeg — Karim Benzema (@Benzema) September 7, 2024

Dans ce message, Karim Benzema déclare : « Déter je ne pouvais pas m’arrêter la 💫 ». De quoi susciter l'attention de nombreux supporters de l'Olympique Lyonnais qui rêvent de voir le Nueve porter de nouveau le maillot de l'OL même pour une seule saison afin de boucler la boucle. Et justement, ce message laisse tout envisager, ce qui provoque des commentaires. « Il est temps de rentrer », « Reviens à Lyon le nueve », « Tu vas revenir à l’OL ? », « Toujours se souvenir d’où l’on vient », « Reviens à la maison NUEVEEEE », « À jamais ta ville, à jamais chez toi ! Les seuls qui t’ont toujours soutenu en France qu’importe les épreuves ici on t’aime », ce sont des dizaines de supporters de Lyon qui appellent Karim Benzema à venir faire sa dernière danse à l'Olympique Lyonnais, tandis que certains plus facétieux lui expliquent que le poste de directeur sportif est désormais libre depuis la mise à l'écart de David Friio.