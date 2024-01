Benzema à l’OL, l’Arabie Saoudite hausse le ton

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Parti fâché d'Arabie Saoudite fin 2023, Karim Benzema a été annoncé comme une cible de rêve pour l'OL. Mais tout le monde devrait vite revenir à la raison dans ce dossier.

L’arrivée de nombreux joueurs et entraineurs de haut niveau en Arabie saoudite a fait changer de dimension le championnat local. L’exigence y est plus élevée même si le niveau n’est pas forcément encore digne des ligues européennes les plus compétitives. Mais ceux qui s’attendaient à une retraite dorée en sont quitte, et c’est notamment le cas d’un Karim Benzema qui a certes marqué son quota de buts, mais n’a pas vraiment répondu aux attentes, dans les performances dans les grands matchs ou dans l’attitude. Il a obtenu la tête de son entraineur, Nuno Espirito Santo, mais a été la cible de vives critiques de la part des supporters d’Al-Ittihad et des observateurs après plusieurs rencontres décevantes. Parti en claquant la porte avant même la trêve hivernale, KB9 est revenu en Espagne, entretenant même les rumeurs d’un retour en Europe pour y terminer sa carrière. La presse espagnole a notamment évoqué un retour en France, à Lyon, son club formateur, histoire de boucler la boucle de belle manière.

Benzema de nouveau à 100 % avec Al-Ittihad

Chacun son chemin ☄️ pic.twitter.com/covOIs0HkD — Karim Benzema (@Benzema) December 5, 2023

Pour plusieurs raisons, cela est perçu comme totalement impossible. Non seulement, l’effort niveau salarial est inconciliable, sachant que Karim Benzema touche désormais quasiment 30 ME net par an, sans les primes et sans les droits à l’image. Il faudrait qu’il divise son salaire par 7 pour arriver au niveau de celui d’Alexandre Lacazette, la plus grosse fiche de paye de l'OL. En plus de cela, l’Arabie Saoudite demanderait une indemnité de transfert pour un joueur qui a encore un an et demi de contrat, soit environ 20 millions d'euros. Et de toute façon, la presse saoudienne se fait l’écho d’une information encore plus claire, à savoir que Karim Benzema a profité de ses jours de congés récents pour souffler un bon coup et qu’il entend désormais bien retrouver ses coéquipiers avant la reprise du mois de février avec la ferme intention de porter son équipe. Il se voit donc rester jusqu’au bout de son contrat à Al-Ittihad, et ne juge pas que la situation est si compliquée, même si l’échec du club de Djeddah en championnat est pour le moment retentissant avec la 7e place très loin des leaders attendus. Pas suffisant pour ouvrir la porte à l’OL à l’heure actuelle.