Bradley Barcola expulsé de l'OL ‍? Cela n'arrivera pas

Bradley Barcola a été la révélation lyonnaise de la deuxième partie de saison. Le percutant ailier confirme aussi en Espoirs. Toutefois, pas question de quitter déjà l'OL malgré les besoins financiers de son club et ses ambitions personnelles.

Pour épauler Alexandre Lacazette, l'OL attendait Karl Toko Ekambi ou Moussa Dembélé en début de saison. C'est finalement un jeune de 20 ans qui a assumé cette responsabilité. Bradley Barcola a réalisé une superbe deuxième partie de saison à Lyon. Remplaçant peu utilisé au départ, il est devenu un titulaire presque inamovible à la conclusion du championnat. Il faut dire qu'avec 5 buts et 7 passes décisives en Ligue 1, l'ailier a presque dépassé les attentes placées en lui depuis son incorporation au groupe professionnel. Sa cote a grimpé sur le marché et certains spécialistes l'envoient déjà ailleurs au mercato d'été.

Barcola veut continuer sa progression à l'OL

C'est d'autant plus vrai que l'OL doit boucler son budget avant le passage devant la DNCG. Les dirigeants lyonnais ont mis le nom de Bradley Barcola sur la liste des pépites potentiellement vendables cet été. La vitesse et la percussion de l'ailier droit font saliver de bien beaux clubs européens. Barcola lui ne rêve pas encore de ces grosses écuries européennes. Son objectif est de rester à Lyon comme il l'a martelé dans une interview pour le journal L'Equipe ce dimanche.

« J'ai une saison à confirmer. Il ne faut pas oublier que j'ai juste fait six mois... Je suis bien à l'OL, j'espère que je continuerai à avoir la confiance du coach. Je ne sais pas comment le mercato va se passer, mais, je ne vois pas pourquoi je partirais. J'ai besoin de faire une saison pleine que je commence dans la peau d'un titulaire », a t-il confié. Des propos sages même s'il sait aussi être ambitieux, confiant vouloir atteindre l'Equipe de France le plus rapidement possible. Son envie de rester à l'OL devra toutefois trouver écho auprès de sa direction. Il semble que si un club fait sauter la banque pour Barcola, John Textor aura du mal à résister. Buteur face à l'Italie pour ses débuts dans l'Euro Espoirs, Barcola va être bien surveillé par toute l'Europe. S'il enchaîne les performances en Roumanie, il aura du mal à tenir sa promesse vis-à-vis des supporters lyonnais.