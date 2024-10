Barcola et Aulas, des propos qui jettent le trouble

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Chouchou de l'OL quand il a émergé en 2023, Bradley Barcola est désormais honni par ses anciens supporters. Ces derniers n'ont pas supporté son transfert de dernière minute au PSG à l'été 2023. Cependant, Jean-Michel Aulas est venu prendre sa défense, enfin presque.

L'été 2023 aura été terrible pour les supporters lyonnais. Alors que les résultats de l'OL étaient catastrophiques en Ligue 1, plusieurs pépites du centre de formation ont quitté précipitamment le navire. Les départs de Malo Gusto et de Castello Lukeba étaient attendus, celui de Bradley Barcola beaucoup moins. Au début de l'été, le jeune ailier avait indiqué qu'il n'envisageait pas un départ dans l'immédiat. Finalement, il avait changé d'avis quelques semaines plus tard pour rejoindre le PSG. Une volte-face qui n'a pas plu dans le Rhône malgré l'apport financier incontestable de ce transfert. Pris en grippe par certains supporters de l'OL, le jeune ailier a répondu avec caractère.

Aulas n'aime pas les sifflets envers Barcola

Le joueur du PSG avait été décisif dans la victoire des Parisiens 4-1 sur l'OL en avril dernier, n'hésitant pas à bien exprimer sa joie. Ce fut la même chose en finale de la coupe de France. En conséquence, il a été attaqué par des fans lyonnais sur les réseaux sociaux mais surtout conspué au stade dès que possible. Ce fut le cas quand Barcola portait le maillot du PSG mais aussi avec l'Equipe de France, comme l'a démontré le récent France-Belgique joué au Groupama Stadium. Un traitement spécial qui ne plaît pas à Jean-Michel Aulas. Peiné par la situation, l'ancien président de l'OL plaide pour une trêve entre les supporters lyonnais et Barcola en sélection nationale.

Football : "Barcola est formidable. Je n’apprécie pas qu’il soit sifflé quand il revient à Lyon avec l’équipe de France. Ce ne sont pas dans mes valeurs" lance @JM_Aulas #LaVéritéEnFace https://t.co/pTxaM3Dev2 pic.twitter.com/YnEq202fsw — Sud Radio (@SudRadio) October 18, 2024

« Je pense qu'il aurait dû rester une ou deux années de plus à Lyon. C'est vraiment un garçon formidable. Et je dois dire, au risque de déplaire, que je n’apprécie pas qu’il soit sifflé quand il revient avec l’Équipe de France à Lyon. C’est quelque chose qui n’est pas dans mes valeurs. C’est un garçon charmant, un excellent footballeur. Quand il revient dans son centre de formation, qui a permis de le détecter et de le former, on doit le soutenir totalement. Après, quand il joue avec Paris c’est autre chose mais avec l’Équipe de France il faut le soutenir et moi je suis un fervent supporter de Bradley », a t-il indiqué chez Sud Radio. Avec un tel soutien et surtout un tel avocat, Bradley Barcola peut espérer que la tension se calme un peu concernant son cas personnel à Lyon.