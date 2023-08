Barcola au PSG, les supporters de l'OL furieux

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Bradley Barcola souhaite quitter l'Olympique Lyonnais pour rejoindre le Paris Saint-Germain, et le jeune attaquant formé à Lyon s'est mis une bonne partie des supporters de l'OL à dos. Quoi qu'il advienne d'ici à la fin de la fenêtre des transferts, Barcola a perdu l'estime de pas mal de monde.

Treize ans après avoir pris sa première licence à l’Olympique Lyonnais, deux ans après avoir signé son premier contrat pro avec son club formateur et fait ses débuts, c’était le 4 novembre 2021 contre le Sparta Prague en Europa League, Bradley Barcola pourrait quitte l’OL dans les dix prochains jours. Devenu l’un des chouchous du Groupama Stadium, et poussé par les « influenceurs » lyonnais, le natif de Villeurbanne semblait promis à une belle aventure avec Lyon. Sauf qu’au cœur de l’été, on a appris que l’attaquant avait décidé de changer d’agent et de rejoindre l’écurie de Jorge Mendes, ce qui assurait du mouvement. Et très vite, on a appris que Bradley Barcola souhaitait rejoindre le PSG, au point que le joueur de Laurent Blanc aurait déjà discuté de son éventuel futur contrat avec les champions de France. De quoi ulcérer les supporters de l’OL lesquels se déchaînent depuis quelques jours contre leur ancien enfant chéri.

Barcola traître à la patrie, l'OL est furieux

Sur les réseaux sociaux, Bradley Barcola prend très cher de la part des fans lyonnais. « Élye Wahi fait deux saisons pleines à Montpellier et part sans avoir fait le forcing pour, mais on nous explique à Lyon qu’on ne peut rien y faire si des gamins gâtés choisissent Jorge Mendes et ont "la tête ailleurs" après 6 bons mois. Arrêtez d'accepter le statut de serpillière. Si Barcola, à 20 ans, décide de bouder et d'être nul pendant un an parce qu’il n’est pas parti cet été, bon courage à lui pour continuer à grailler sur 6 bons mois. La dictature des joueurs qui boudent, c'est dans vos têtes. Et plus l'OL cède, plus ça va continuer », fulmine SeriousCharly. Et l’influenceur lyonnais n’est pas le seul à estimer que Bradley Barcola déraille. SamuelAS est lui aussi très remonté contre l’attaquant qui fêtera ses 21 ans le 2 septembre prochain à Lyon…ou à Paris. « Barcola, l’histoire était trop belle. Il devait finir en prêt en Suisse mais les supporters ont poussé et il a fini titulaire. On s’est attaché à lui avec ses perfs et son humilité. Il a posté des story de lui petit avec le maillot de l’OL, sorti des grandes déclas comme quoi il voulait rester pour finalement partir. Ça dégage loin du club. Les jeunes que tu accompagnes depuis leur plus jeune âge, à qui tu donnes ta chance, qui ont l’occasion de jouer avec leur idole de jeunesse, porter le maillot de leur club formateur et recevoir l’amour des fans et qui veulent se barrer au premier intérêt d’un club et qui plus est celui du PSG, oui c’est difficile à digérer pour nous supporter. On s’attache à des joueurs qui ne souhaitent même pas aider le club, car le contexte économique n’est absolument pas favorable pour remplacer le joueur.. et puis s’épanouir au PSG en tant que remplaçant quand on lui assure une place de titulaire ? », s’interroge le fan de Lyon.

Il est vrai que le départ de Bradley Barcola, s'il se confirme, pourrait arriver quelques semaines seulement après celui de Castello Lukeba à Leipzig, une autre pépite du centre de formation ayant demandé, et obtenu, de John Textor de partir de l'Olympique Lyonnais dès cet été. Pour trouver des gens plus compréhensifs concernant Barcola, pas besoin de se tourner vers le PSG, mais plutôt vers un supporter de l'OM. Marwan Belkacem, qui n'est pas du genre agressif, estime que la position du joueur peut se comprendre. « Je trouve très dur le procès de Barcola même si je comprends la douleur. Le contexte interne à l'OL est nocif et le PSG, même si c'est précipité pour moi, c'est un game changer pour lui. Très dur pour un gamin de 20 ans peu considéré il y a un an, de ne pas vouloir le move. Et puis, ne soyons pas naïfs, c'est monnaie courante désormais. Dans l'autre sens l'OL, comme énormément de clubs, ne se privent pas d'utiliser des joueurs comme de la marchandise. Dur de demander à un joueur de ne pas penser à lui, surtout vu le contexte. Enfin, s'il part, il permettra à l'OL de récolter une somme inespérée pour lui il y a peu. C'est une forme d'héritage de permettre à son club formateur de progresser en se renforçant, surtout que ça ne serait pas de refus à l'OL », explique sur X (ex-Twitter), l'homme aux 25.000 followers. Pas certain toutefois que cela calme le Groupama Stadium si l'attaquant finit par rester à Lyon.