Barcola provoque un clash entre Textor et Al-Khelaifi

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain souhaite s'offrir Bradley Barcola, mais les négociations sont désormais à l'arrêt alors que la fin du mercato se profile. Le patron de l'Olympique Lyonnais a visiblement du mal à savoir ce qu'il veut concernant son jeune attaquant.

Luis Campos a plusieurs dossiers à régler d’ici à la fin du mercato, mais le conseiller sportif du PSG a dorénavant confié celui concernant Bradley Barcola à son président. Car même si le responsable portugais a d’excellentes relations avec Jorge Mendes, le nouvel agent du jeune joueur lyonnais, c’est John Textor qui doit à présent trancher. Et à en croire L’Equipe, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais ne sait pas réellement quelle position adopter dans un dossier dont il connaît l’importance financière, puisqu’on parle d’un transfert proche de 40 millions d’euros, mais aussi l’importance sur le plan du message envoyé à des supporters de plus en plus agacés. Résultat de ces positions variables de John Textor, le Paris Saint-Germain a décidé de mettre les négociations en pause mardi soir, Nasser Al-Khelaifi commençant à s’agacer de l’attitude de son homologue lyonnais.

Barcola veut partir de l'OL

Dans le quotidien sportif, Loïc Tanzi révèle que même si l’homme d’affaires américain n’est pas totalement décidé à vendre Bradley Barcola, la cellule de recrutement dirigé par Matthieu Louis-Jean a déjà travaillé sur la venue en toute fin de mercato d’un ailier étranger. De son côté, l’attaquant lyonnais de 20 ans, dont le début de saison est forcément perturbé par l’incertitude sur son avenir, est lui décidé à quitter l’Olympique Lyonnais. L’OL l’a bien compris, notamment lorsque Bradley Barcola a annoncé à ses dirigeants qu’il avait confié ses intérêts à Jorge Mendes. « Et on ne prend pas Jorge Mendes comme agent lorsqu'on veut continuer dans son club. Bradley a la tête ailleurs, même si son comportement au quotidien reste exemplaire », a précisé une source interne à l’Olympique Lyonnais. L'heure n'est donc pas encore au clash, et à priori Barcola ne le souhaite pas, mais la tension va grimper au fil des jours, même si pour l'instant le PSG laisse John Textor prendre enfin une position claire et nette.