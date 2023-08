Barcola à Chelsea, une offre bizarre envoyée à l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Courtisé par le PSG, Bradley Barcola est également une cible de Chelsea depuis l’échec de la piste Michael Olise. Et les Blues songent à proposer un échange totalement improbable afin de trouver un accord avec l’OL.

Après avoir perdu Castello Lukeba, vendu au RB Leipzig pour 35 millions d’euros bonus compris, l’Olympique Lyonnais va-t-il devoir se faire une raison dans le dossier Bradley Barcola ? Depuis le début du mercato, l’international espoirs français est très convoité. D’abord ciblé par Leipzig et Manchester City, l’attaquant de l’OL est désormais l’une des priorités du Paris Saint-Germain en cette fin de mercato. Ces dernières heures, Chelsea a également rejoint la course à la signature de Bradley Barcola après avoir échoué dans le recrutement de l’attaquant français de Crystal Palace, Michael Olise.

Non-qualifié pour la Ligue des Champions, Chelsea a néanmoins conscience qu’il sera difficile de convaincre Bradley Barcola, qui pourrait privilégier l’option du PSG d’autant qu’il s’est déjà entretenu avec Luis Enrique. Les Blues croient quand même en leurs chances et avant de trouver un accord définitif avec le joueur, ils souhaitent d’abord convaincre l’OL… ce que le PSG n’a pas encore réussi à faire pour le moment. D’après les informations de l’Express, Chelsea a de solides arguments à faire valoir pour trouver un accord avec Lyon puisque l’équipe de Mauricio Pochettino est prête à engager une grosse somme d’argent… en plus d’envoyer un de ses joueurs à Lyon.

Chelsea propose trois joueurs à l'OL

Trois noms sont avancés par le média britannique, ceux des ailiers Noni Madueke et Callum Hudson-Odoi, qui évoluent au même poste que Bradley Barcola ainsi que celui du défenseur central Trevoh Chalobah. Pour l’heure, on ignore si cette proposition d’inclure un joueur dans la transaction intéressera l’Olympique Lyonnais, d’autant que les joueurs en question bénéficient d’un salaire plus important que Bradley Barcola, ce qui va forcément compliquer les choses en raison des restrictions de la DNCG. Mais quoi qu’il en soit, on peut dire que Chelsea ne se fiche pas de l’OL en proposant d’inclure des joueurs au niveau très intéressant et qui seraient titulaires à n’en pas douter dans l’équipe de Laurent Blanc. Pour l’heure, le PSG est toujours le grand favori dans la course à la signature de Bradley Barcola mais cette information prouve que Chelsea est très motivé à l’idée d’inverser la tendance.