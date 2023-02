95 euros pour parler aux joueurs, l'OL choque ses supporters

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que l'Olympique Lyonnais va tenter de repartir du bon pied en Ligue 1 à l'occasion d'un déplacement chez la lanterne rouge, des supporters de l'OL s'étonnent d'une opération de communication menée avec des joueurs. Et non des moindres.

Vous rêvez de pouvoir réaliser une visio-conférence avec Moussa Dembélé, Johann Lepenant, Anthony Lopes, Rayan Cherki et Maxence le 9 mars prochain à 13h ? Et bien ce sera possible ! Seule précision, mais de taille, pour cela, vous devrez payer la coquette somme de 95 euros pour rejoindre ce rendez-vous virtuel. « Au cours de cette rencontre, vous aurez le temps de discuter avec vos joueurs préférés et d'en apprendre davantage sur eux. Vous pourrez échanger en temps réel et en vive voix vos ressentis, vos impressions et vos expériences avec ces professionnels passionnés », précise le site Fan4All avec qui l’Olympique Lyonnais a un partenariat. Et pour ceux qui sont présents à Lyon, le même jour et à la même heure, ce site vous permet de rencontre physiquement les cinq joueurs en question au Groupama Training Center, et pour cela il faudra cette fois débourser 180 euros. Si l’OL n’est pas le seul club à faire de même, c’est peu die que l’initiative choque du côté ds supporters lyonnais.

L'OL facture cette rencontre avec des joueurs

On vient de m'envoyer ça, je vous avoue que je suis assez fasciné.



95 balles la réunion Microsoft Teams avec 5 joueurs de l'OL, on touche au grandiose. pic.twitter.com/k6yMXebwsX — Charly M. (@SeriousCharly) February 24, 2023

Si certains s’offusquent de ce genre d’opération commerciale, d’autres ironisent sur la stratégie choisie par le club de Jean-Michel Aulas et John Textor. « Y a un business plan quelque part à l'OL où un mec a dit qu'avec 100.000 vidéo conférences à 100 balles on s'achète un crack en août. On est bons ! », « Inspiré des plus grands, ça me rappelle les dédicaces à 32 euros de Tibo Inshape, et bah on est sur la aussi sur quelque chose de grandiose », « Textor devait apporter de l'argent au club Aulas jure par son ebitda record et finalement c'est des réunions teams qui vont enrichir le club l'avenir va être radieux… », « On a critiqué le PSG pour moins que ça », les commentaires sont souvent caustiques. Et @SeriousCharly pose le dernier clou sur le cercueil en lançant sur Twitter : « Je vous avoue que je suis assez fasciné. 95 balles la réunion Microsoft Teams avec 5 joueurs de l'OL, on touche au grandiose. »