Bamba à l'OL, c'est le bon plan mercato de Lyon

Par Mehdi Lunay

Le mercato de janvier doit permettre à l'OL d'améliorer son secteur offensif, trop Lacazette dépendant. L'une des pistes à étudier avec minutie mène le club rhodanien au Celta Vigo où évolue un certain Jonathan Bamba.

Recruter des bons joueurs, motivés, pas trop chers en un court laps de temps. Une mission difficile surtout quand les manques sont aussi nombreux qu'à l'OL. L'enveloppe de 50 millions d'euros offerte par John Textor ne rassure pas les supporters lyonnais. Leur club n'est que 15e de Ligue 1, sans coupe d'Europe à jouer, ce qui limite son attractivité. Dans ces conditions, il faut être un fin observateur pour trouver des joueurs transférables et susceptibles d'améliorer le collectif de Pierre Sage. Le média 90min a tenté l'exercice et a réussi à repérer un renfort séduisant pour l'OL : Jonathan Bamba.

Bamba est un taulier au Celta Vigo

L'ancien lillois est arrivé libre au Celta Vigo l'été dernier. Il doit jouer le maintien avec les Galiciens, 17es de Liga actuellement. Si son équipe peine, Bamba s'est lui bien acclimaté au foot espagnol. L'ailier ivoirien a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive toutes compétitions confondues. 90min précise que Bamba est l'un des meilleurs joueurs de Liga en ce qui concerne les passes offensives qui font progresser l'équipe.

Il possède surtout un profil qui manque à l'OL. Ailier doué techniquement, il sait éliminer ses adversaires et créer des occasions. Il serait à même d'épauler Alexandre Lacazette en attaque, étant plus solide que les jeunes Ernest Nuamah, Jeffinho et Diego Moreira. Il est en plus très efficace sur le travail défensif et sur les replis. A 27 ans, il a déjà une solide expérience du haut niveau. Il a disputé la Ligue des champions et 200 matchs de Ligue 1 avec le LOSC tout de même. Le seul inconvénient pour l'OL est de devoir attendre plusieurs semaines avant de voir arriver Bamba. Ce dernier va jouer la CAN avec la Côte d'Ivoire en janvier. Mais, si le prix est convenable et le joueur est réceptif, Bamba a tout de la bonne pioche pour l'OL. A voir si la cellule de recrutement pense déjà de la même façon.