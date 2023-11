Bâillonner John Textor, le rêve des supporters de l'OL

Dans : OL.

La situation est catastrophique à l'Olympique Lyonnais, et John Textor n'arrange à rien. A chaque fois qu'il prend la parole, il sème l'incompréhension et les supporters aimeraient bien au moins s'épargner ça.

John Textor connait une première année tout simplement catastrophique à l’Olympique Lyonnais. A tel point que son club est bon dernier de Ligue 1 avec aucune victoire depuis le début de la saison, un changement d’entraineur rapide, un recrutement plombé par la DNCG, un ancien président Jean-Michel Aulas qui a une dent contre lui, des supporters désabusés et des joueurs méconnaissables. L’addition est très lourde et les propos du propriétaire américain n’aident en rien. John Textor ne cesse d’afficher une confiance à toute épreuve, révélant récemment qu’il serait difficile d’être européen cette saison mais qu’une descente n’était pas envisagée une seule seconde. Ou bien qu’il allait frapper très fort au mercato cet hiver pour ramener l’OL au sommet. De quoi littéralement faire bondir les supporters lyonnais, qui ont volontairement affiché en grand et unanimement l’objectif du maintien ce dimanche face à Metz, histoire de contredire leur propre boss de manière publique.

Les joueurs abasourdis par John Textor ?

Un procédé qui résume bien ce que les supporters, toujours derrière les joueurs et leur entraineur mais pas derrière leur propriétaire, pensent de John Textor. Dans l’émission « Kop Gones » sur BFM Lyon, les intervenants lyonnais se sont montrés sans pitié, préférant même quand l’Américain arrêtait de parler : « Il est responsable de la situation car il est avec des oeillères. Je me demande si ce n’est pas mieux qu’il ne parle pas car quand il parle il dit qu’on devrait être européen et que le maintien c’est de la broutille. Quand tu entends ça, les joueurs ne se disent pas ‘on ne va pas être relégables’, ils se disent ‘c’est un branquignol, qu’est ce qu’il fait ici ? Par qui on est dirigé’ Si tu as un big boss qui fait n’importe quoi, ça ne t’aide pas. Je n’étais pas anti-Textor au départ, mais je le suis devenu ». Une position comprise par Edward Jay, le correspondant de l’OL pour BFM, qui a souligné que les banderoles au Groupama Stadium étaient bien dirigées contre John Textor, et non pas contre les joueurs.