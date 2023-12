Avant Monaco, les supporters de l’OL attaquent

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais sera à Monaco sans ses supporters. Ces derniers se plaignent d'un traitement injustifié, même si le timing tombe mal puisque cette interdiction est prononcée par la LFP après les incidents au Vélodrome.

Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais ouvre la journée de Ligue 1 avec un déplacement à Monaco. Le stade de la Principauté se prête souvent à la venue de nombreux supporters adverses, mais ce ne sera pas le cas ce vendredi. En effet, alors qu’ils avaient pu aller à Rennes et à Lens, mais pas à Marseille, les supporters lyonnais ont été interdits de déplacement. Il n’y pas eu particulièrement d’arrêté en ce sens, mais c’est la décision de la commission de discipline de la LFP qui prévaut, avec l’interdiction de déplacement prononcée après le comportement de certains supporters lyonnais à Marseille, dans le match qui n’a finalement pas eu lieu au Vélodrome. Des comportements et des gestes racistes avaient été notifiés, provoquant cette décision.

Les supporters lyonnais attendent 2024 pour juger

Une décision qui est la goutte d’eau de trop pour les fans de l’OL, qui ont publié un communiqué englobant le Kop Virage Nord et les Bad Gones 87. Ces derniers se sont plaints de la multiplication des interdictions de déplacement, alors que les pouvoirs publics ne prennent désormais plus de gants et limitent au maximum les supporters à l’extérieur. C’en est trop pour les supporters lyonnais, qui tapent dans le tas entre LFP, télévision et dirigeants.

« Prenant comme prétexte, sans aucune honte de cette récupération, la mort tragique d’un supporter nantais en marge d’un match, il a été décidé d’interdire la majorité des déplacements de supporters au moins jusqu’à la fin de l’année. Ceci au mépris de tout bon sens, du travail effectué par les associations de supporters, des règles les plus élémentaires de libre circulation des personnes dans leur propre pays. Se déplacer pour suivre son équipe, supporter ses couleurs à l’extérieur est un droit et aussi une composante essentielle de la passion du supporter. Supporter méprisés par une LFP soulmise au diktat des programmations télévisées et respectant plus son compte en banque que les spectateurs. Il est inconcevable en France en 2023 que plusieurs centaines de fans ne puissent suivre leur équipe à l’extérieur quand chaque week-end en Allemagne ou aux Pays-Bas des milliers de fans font de même », ont fait savoir les supporters lyonnais, qui assurent qu’ils seront « attentifs » aux suites des décisions des instances pour l’année 2024.