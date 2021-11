Aulas retrouve Twitter pour parler mercato

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Alors qu’Hugo Guillemet, l’envoyé spécial du journal L’Equipe à Lyon, a fait un premier point sur les projets de l’OL en vue du prochain mercato hivernal, Jean-Michel Aulas n’a pas hésité à réagir aux rumeurs sur Twitter.

Lors du dernier marché des transferts, le club rhodanien a plutôt bien fait les choses. Car en plus d’avoir bouclé l’été avec une balance positive de 40 millions d’euros, grâce notamment aux ventes de Joachim Andersen (Crystal Palace) ou Maxwel Cornet (Burnley), l’OL a réussi à renforcer son effectif à moindre coût. Vu que Jérôme Boateng est arrivé libre de tout contrat et qu’Emerson a débarqué dans le cadre d’un prêt en provenance de Chelsea. Au final, Lyon a juste dépensé 6 ME pour faire venir Xherdan Shaqiri, qui n’est pas vraiment une réussite pour le moment… Fort de ce bon mercato, et sachant que l’équipe de Peter Bosz aura de grandes ambitions pour la deuxième partie de saison, l’OL envisage bien de recruter en janvier prochain.

L'OL vise Sardar Azmoun et Jesus Manuel Corona

Selon L’Equipe, les Gones n’ont toujours pas lâché l’affaire avec Sardar Azmoun. En quête d’un renfort offensif, pour compenser les départs de Karl Toko Ekambi, Islam Slimani et Tino Kadewere à la CAN entre janvier et février, l’OL entend repasser à l’offensive pour l’international iranien. Priorité de Bosz l’été dernier, le buteur de 26 ans avait finalement été retenu par le Zénith Saint-Pétersbourg, qui n’avait pas été en mesure de lui trouver un remplaçant avant la fin août. Un transfert raté qui pourrait aboutir l’hiver prochain, car malgré le fait qu’Azmoun soit en fin de contrat en juin 2022, l’OL compte bien offrir un transfert au Zénith pour récupérer celui qui a marqué contre la Juventus en Ligue des Champions cette semaine. Sauf que le dossier ne sera pas facile, sachant que le buteur n’est plus en contact avec Bosz depuis qu’il a changé de représentant. Outre Azmoun, Lyon a une autre piste pour le mercato à venir. Il s’agit de Jesus Manuel Corona. Lui aussi en fin de contrat cette saison, l'ailier de Porto refuse de prolonger chez les Dragons. Par conséquent, l'international mexicain va quitter le FCP en 2022. Mais pas sûr que ce soit en direction de Lyon, car même si Juninho a discuté avec les représentant du joueur en fin de semaine dernière, le joueur de 28 ans semble plus proche de l’AC Milan… Autant dire que l’OL va devoir batailler dur pour se renforcer l’hiver prochain. Enfin, si c’est la volonté des Gones, puisque sur Twitter, Jean-Michel Aulas a plus ou moins prétexté le contraire.

@OL @hugoguillemet @lequipe ce n’est pas une certitude il y a aussi Jeff et aussi Bradley qui a été épatant hier ! Pour recruter efficacement il faut à coup sûr recruter + fort que ce que l’on a ! Et en plus c’est pour 1 mois !A Peter ,Juni et Vincent de decider — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) November 5, 2021

« Ce n'est pas une certitude, il y a Jeff Reine-Adélaïde et aussi Bradley Barcola, qui a été épatant jeudi ! Pour recruter efficacement, il faut à coup sûr recruter plus fort que ce que l'on a ! Et en plus c'est pour un mois ! À Peter, Juni et Vincent de décider », a d’abord lancé le président de l’OL sous un tweet d’Hugo Guillemet. S’en est alors suivi une longue discussion entre les deux hommes. « Merci pour la réponse ! Oui Bradley épatant, j'adore ce jeune. Mais c'est vrai qu'avec Corona (qui est un top européen) et Azmoun, vous affirmeriez vos ambitions de remporter la coupe d'Europe.. dans la lignée des Bruno, Paquetá, Emerson, Boateng etc », a répliqué le journaliste de L’Equipe. Réponse immédiate d’Aulas : « C’est vrai aussi, mais si on peut la gagner avec Bradley et qu'il marque c'est encore mieux sur le plan économique ! ». Cette petite enflammade a vite été calmée par le correspondant de L’Equipe à Lyon : « Oui c'est sûr ! Mais il ne faut pas trop rêver, Bradley doit encore se développer avant de faire gagner une coupe d'Europe à l'OL. Et je pense que le plan économique est une conséquence du plan sportif (et pas l'inverse !), c'est à dire que si le sportif va, l'économique suit ». « C’est vrai que c'est un pari : le mieux placé sera le coach Peter mais c'est vrai aussi qu'on rêve tous de cette coupe d'Europe #mydream », a finalement conclu le président lyonnais, qui ne cache donc pas ses grandes ambitions pour les mois à venir pour son OL. Avec ou sans renforts.