Le gros coup Azmoun, l’OL va remettre ça

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Confronté à des départs importants pour la Coupe d’Afrique des Nations, l’Olympique Lyonnais devra renforcer son secteur offensif cet hiver. Le club rhodanien y travaille déjà et envisagerait de revenir à la charge pour Sardar Azmoun, l’attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg déjà convoité lors du précédent mercato.

L’Olympique Lyonnais ne s’avoue pas vaincu sur la piste Sardar Azmoun (26 ans). Actif sur ce dossier pendant l’été, le club dirigé par Jean-Michel Aulas était passé proche de la signature de l’attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg. Une offre aux alentours de 15 millions d’euros semblait en mesure de convaincre la direction russe de libérer son joueur à un an de la fin de son contrat. Finalement, l’Iranien avait été retenu par ses dirigeants qui n’étaient pas parvenus à trouver son remplaçant sur le marché des transferts.

L’OL prêt à miser 7-8 M€

Pas de quoi refroidir l’Olympique Lyonnais qui, selon les informations de Foot Mercato, envisage sérieusement de revenir à la charge. Alors qu’une longue file de courtisans attend l’été prochain pour l’accueillir libre, Sardar Azmoun aura peut-être l’opportunité de rejoindre Lyon dès cet hiver puisque le pensionnaire de Ligue 1 serait prêt à proposer entre 7 et 8 millions d’euros pour son transfert. On peut parler d’une offre généreuse sachant que l’attaquant sera déjà autorisé à discuter librement avec d’autres formations en janvier. La cible prioritaire de l’entraîneur Peter Bosz, qui refuse de prolonger afin de partir, sera probablement attirée par la perspective d’atterrir chez les Gones.

Désormais ouvert à une vente, le Zénith Saint-Pétersbourg accepterait-il une offre au montant évoqué ? Une réponse rapide sera espérée du côté de l’Olympique Lyonnais, qui devra impérativement renforcer son secteur offensif. En effet, le Camerounais Karl Toko Ekambi, l’Algérien Islam Slimani et le Zimbabwéen Tino Kadewere partiront pour la Coupe d’Afrique des Nations en janvier. Et laisseront un grand vide dans l’effectif de Peter Bosz. « On y travaille, on a des touches, il y a des choses qui sont en cours », confirmait récemment le président Jean-Michel Aulas, en pensant peut-être à Sardar Azmoun.