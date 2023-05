Aulas pourrait attaquer Textor, c'est tendu à l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

OL Groupe et Jean-Michel Aulas ont signé l'accord permettant à John Textor d'être désormais le PDG du club et donc de faire ce qu'il veut. Mais si l'homme d'affaires affirme que tout va bien avec JMA, la réalité est différente.

Cette semaine, en conférence de presse, le nouveau propriétaire de l'Olympique Lyonnais avait dit tout le bien qu'il pensait de Jean-Michel Aulas, John Textor ayant bien compris l'importance de ce dernier dans le paysage footballistique français. « Je remercie Jean-Michel de m’avoir proposé de racheter le club », a même lancé le boss de l'OL. Cependant, il faut appeler un chat un chat, et Textor a bien viré Aulas de son club, en acceptant de payer 10 millions d'euros et quelques autres cadeaux, à savoir une loge et une voiture de fonction.

Dans un document officiel, OL Groupe a tout de même fait figurer une clause qui a interpellé pas mal de monde : « Le Conseil d’administration d’OL Groupe a considéré que la conclusion de l’Accord permet à OL Groupe de préserver ses intérêts dans le contexte du départ de son ancien Président-Directeur Général et de la résiliation de la Convention de Prestations de Services, en prévoyant notamment une renonciation à tout recours ou action d’Holnest et/ou de Monsieur Jean-Michel Aulas contre OL Groupe. »

Aulas et Textor ne sont pas les meilleurs amis du monde

Mais à en croire Hugo Guillemet, cette clause pourrait ne pas résister à la réalité des faits, à savoir que Jean-Michel Aulas et d'autres actionnaires majeurs sont prêts à dégainer contre John Textor si ce dernier ne règle pas ce qu'il doit dans les délais convenus contractuellement. « Selon certaines sources proches de l'ex-boss lyonnais, lui comme quelques-uns des actionnaires historiques de l'OL réfléchiraient à des recours si les propriétaires Américains ne réglaient pas, dans les prochaines semaines, leurs obligations », annonce le journaliste de L'Equipe, au moment où l'on apprend que John Textor s'est fait tirer les oreilles par l'Autorité des Marchés Financiers. Le nouveau propriétaire d'OL Groupe doit en effet lancer la procédure de rachat des actions aux petits porteurs et cela n'est pas encore le cas. Plus intrigante, cette mise en demeure de l'AMF n'a été signalée à Textor ces derniers jours, alors que l'OL avait été prévenu il y a plusieurs semaines. Une absence de communication plutôt problématique et qui confirme que la machine lyonnaise a quelques soucis.