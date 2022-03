Aulas, Ponsot, Cheyrou, mystérieuse conférence de presse jeudi !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a invité les journalistes à une conférence de presse ce jeudi à 14h30 sans en donner les raisons, mais qui clairement devrait parler de l'avenir du club compte tenu des personnes présentes.

Dans un mail envoyé ce mercredi soir aux médias, dont Foot01, l'OL a annoncé la tenue d'une conférence de presse dont on ne connaît pas précisément l'ordre du jour, ce qui est rarissime. « L’Olympique Lyonnais vous convie à une conférence de presse ce Jeudi 31 mars à 14h30 en présence de Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou à l’Auditorium du Groupama OL Training Center », a précisé le club rhodanien. Avec la présence du président de l'Olympique Lyonnais, du directeur du football et du responsable du recrutement, nul doute que le futur de l'OL sera évoqué. Mais entre les récentes informations sur le départ de deux gros actionnaires, les rumeurs sur le possible futur entraîneur, et éventuellement le mercato à venir, nul doute que le thème de cette conférence de presse sera passionnant pour les supporters rhodaniens, dont une partie a prévu de faire grève pendant 45 minutes dimanche à l'occasion de la réception du SCO Angers en Ligue 1.