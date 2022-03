Les supporters se révoltent, le discours d'Aulas ne passe plus !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La colère gronde à l'Olympique Lyonnais, où les supporters ont pris la parole et ont annoncé une action à l'encontre du club.

En pleine trêve internationale, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont fini par craquer. Lassés par les mauvais résultats du club ces derniers mois, et par l’absence de titre depuis plus d’une décennie, les fans de l’OL ont décidé de prendre la parole. Les deux principales associations de supporters, Lyon 1950 et les Bad Gones, ont publié un communiqué commun. Assez ironiquement, dans ce communiqué, les supporters rhodaniens se plaignent notamment de l’abus des communiqués signés par Jean-Michel Aulas. Beaucoup d’écrits et de belles phrases et peu d’action. Mais sur le fond, c’est surtout l’écart entre les promesses de Jean-Michel Aulas, les espoirs liés à l’arrivée de Juninho, et les résultats décevants par la suite, qui font mal aux fans. Résultat, ces derniers vont manifester ce dimanche avant le match face à Angers, avant de prendre place dans la tribune sans encourager leur équipe en première période.

Une mi-temps de grève lors du match Lyon

« Après tout, nos joueurs choisissent leur mi-temps depuis trop longtemps, qui pourrait reprocher aux supporters d’en faire de même? », ont fait savoir les deux associations de supporters. « Pire, le projet sportif est devenu chimérique, l’exigence de résultat qui caractérisait notre OL dans les années 2000 ne se fait plus sentir, pour preuve les récentes déclarations d’un joueur disant qu’en championnat, l’équipe avait le droit à l’erreur. JMA aurait-il laissé tolérer ce type il y a une quinzaine d’années ? », stigmatisent les supporters lyonnais, qui pointent en tout cas la gestion d’un club qui ne fait plus vraiment peur en France et en Europe à l’heure actuelle, et semble bien loin des rêves d’aller chercher un titre national ou même d’une couronne européenne. La pression monte, alors que les supporters de l’OL ne semblent plus vraiment croire à une folle remontée au classement dans la dernière ligne droite de la saison.