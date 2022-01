Aulas n'a pas lâché, Karim Benzema reviendra à l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Karim Benzema de retour à l'OL, une idée récurrente ces dernières années dont rêvent bien des supporters lyonnais. Difficile d'imaginer celui qui marche sur l'eau à Madrid revenir dans son club formateur mais le président Aulas n'a pas renoncé à ce projet.

À 34 ans, Karim Benzema est au sommet de son art. Cette saison, il porte le Real Madrid avec 23 buts et neuf passes décisives en 26 apparitions. Ses performances avec les Madrilènes ainsi que son retour brillant en Equipe de France en font l'un des meilleurs attaquants au monde pour de nombreux observateurs. Sa quatrième place au dernier Ballon d'Or en témoigne, Benzema fait partie du gratin mondial pour ceux qui en doutaient. Difficile dans ces conditions de le voir revenir chez le 11e de Ligue 1, même si l'OL reste un poids lourd du football français et que le club rhodanien a fait débuter le joueur dans le monde professionnel en 2005.

Aulas fera revenir Benzema à Lyon d'une façon ou d'une autre

Car, depuis quelques années, la rumeur d'un possible retour de l'attaquant madrilène à l'OL est toujours plus forte. Elle est surtout liée à une véritable envie du président Jean-Michel Aulas de retrouver dans ses rangs l'enfant du pays, devenu depuis une référence mondiale à son poste. Malheureusement pour lui, les conditions ne sont pas forcément réunies, notamment avec la situation sportive et financière des Gones.

🔵Évènement

Jean-Michel Aulas, Président de l’Olympique Lyonnais sera au micro de Jacques Vendroux sur #Europe1 et de Cyrille de Morinerie ⚽

➡️ RDV vendredi à 20h à dans le "Studio des Légendes" pour une interview exclusive + une diffusion intégrale samedi entre 20h et 21h pic.twitter.com/r0qfFGPpnC — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) January 13, 2022

Interrogé sur Europe 1 jeudi, le président lyonnais est resté confiant sur un possible retour de Benzema à l'OL dans le futur même s'il ne foulera pas forcément la pelouse du Groupama stadium. « C'est sûr que dès qu'on aura la possibilité de pouvoir le faire revenir, alors je ne sais pas comment ni si ce sera comme joueur, comme éducateur. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un rêve », a indiqué Jean-Michel Aulas. Un rêve qui nécessitera quand même la volonté du joueur, lequel n'est pas sûr de revenir vivre un jour en France.