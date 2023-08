Aulas incendié par un communiqué de l'OL, c'est le multiverse

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Depuis qu'il a quitté l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas livre une véritable guerre d'ego avec son ancien club et surtout son nouveau dirigeant. Malgré la plainte lancée par Aulas, ses parts ne seront pas rachetées, pour le moment.

Après les posts incendiaires sur les réseaux sociaux ou la plainte à l'encontre de John Textor, Jean-Michel Aulas continue d'attaquer l'OL, cette fois sur un plan comptable. L'ancien président des Gones, qui a été à la tête du club pendant 36 ans, a gelé plus de 14,5 millions d'euros d'OL Groupe. Une décision très controversée et qui ampute clairement le club rhodanien, ainsi que ses créanciers. Déjà dans une situation très compliquée sportivement, les finances de l'OL sont très peu stables, en dépit de l'arrivée de l'investisseur américain John Textor qui subit désormais une forme de vengeance de la part de Jean-Michel Aulas. OL Groupe a publié un communiqué pour contester la décision du tribunal de commerce de Lyon d'avoir gelé cette fameuse somme qui ne sera pas cédée à Holnest, la société de Jean-Michel Aulas.

Aulas démarre une guerre, l'OL contre-attaque

« OLG regrette vivement que son ancien président par ailleurs actionnaire et administrateur de la Société, ayant à ce titre une parfaite connaissance du caractère extrêmement dommageable de ses actions, ait initié une attaque aussi violente qu’illégitime à l’encontre de l’Olympique lyonnais. Au regard du défaut d'agrément du rachat et également en conséquence du manquement de Jean-Michel Aulas à honorer ses engagements clés du protocole transactionnel, OLG ne pouvait donc procéder au rachat de ces actions sauf à mettre en péril la Société » a ainsi déclaré la structure qui gère les finances du club sept fois champion de France. Les parts de Jean-Michel Aulas qui n'aurait pas tenu tous ses engagements, vont pour le moment rester dans OL Groupe, même si tout va se décider devant le tribunal dans quelques jours, comme a annoncé Le Progrès. La tension entre l'OL et son ancien président ne fait que grimper et se dirige même vers un litige devant la justice.