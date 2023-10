L'OL n'est pas chaud pour retourner à Marseille ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a vécu l'enfer à Marseille ce dimanche, et il ne s'agit pas de football. L'intervention de Gérald Darmanin n'a pas aidé à calmer les choses, tandis qu'à Lyon, on n'a pas envie de revenir de sitôt dans le stade de l'OM.

Les Lyonnais ont fait un trajet pour rien à Marseille le week-end dernier, et ils n’ont pas vraiment aimé la balade. Leur bus, qui ne faisait pourtant qu’un trajet d’une quinzaine de minutes, a été pris pour cible et cela a causé des dégâts importants. Plusieurs vitres ont volé en éclats et Fabio Grosso a même été touché au niveau de l’oeil, qu’il aurait pu perdre à quelques centimètres près. Le match a donc été annulé, les conditions n’étant clairement pas réunies pour disputer une rencontre de football. Cela même si, pendant quelques minutes, le staff de l'OL, les joueurs et le président John Textor, étaient décidés à bien jouer pour leur entraineur et à ne pas être venus pour rien. Mais c’était avant de réaliser à quel point le technicien italien était touché et ne pouvait clairement pas tenir sa place, ayant même du mal à tenir debout avant de recevoir les premiers soins dans les travées du Vélodrome.

Les Lyonnais n'ont pas aimé le show Darmanin

Un épisode finalement beaucoup plus marquant que prévu pour les joueurs, qui sont longtemps restés concentrés sur un match éventuel avant de reparti pour Lyon dans des circonstances compliquées. Et ce lundi, au lendemain des évènements, la prise de parole de Gérald Darmanin n’a pas du tout été digérée au sein de l’OL. Le Ministre de l’Intérieur a rapidement dédouané les forces de l’ordre chargées d’escorter le bus, expliquant que rien ne pouvait empêcher quelques voyous de lancer des projectiles sur un bus. Selon L’Equipe, pour l’OL, cette version n’est pas du tout passée puisque les joueurs estiment clairement que la protection a été insuffisante, que le passage du bus lyonnais n’a pas été dégagé, et que ce n’est pas la première fois que cela arrive malgré la préparation du match effectué en amont avec les autorités.

Ce soir, Vincent Ponsot et Xavier Pierrot seront présents sur le plateau de #OLNS pour revenir sur les incidents survenus à Marseille dimanche soir



Le fait que ces incidents arrivent de manière récurrente à Marseille a profondément agacé les joueurs lyonnais, pour qui il a fallu un blessé et un match annulé pour que la prise de conscience s’effectue. Et le fait que Gérald Darmanin ait minimisé d’éventuellement manquements des forces chargées de la sécurité a en tout cas beaucoup surpris et déçu à l’OL, où on aimerait bien que le problème soit pris plus au sérieux. Au point de boycotter un éventuel match dans des conditions similaires ? « On ne veut pas retourner à Marseille dans les mêmes conditions d’insécurité », a fait savoir un membre du club lyonnais dans les colonnes de L’Equipe. « Si, comme le disent le procureur et la préfète, tout était bien fait dimanche soir, alors, on ne peut plus aller jouer au Vélodrome », a confirmé de son côté Xavier Pierrot, le stadium manager de l’OL sur la chaine du club, pour conforter cette idée que la sécurité n’est pas assurée au Vélodrome. Pour les prochains matchs de ce type, ce sera en tout cas sans supporters adverses avec certitude, tant les autorités sont désormais vaccinées sur les dérapages à chaque fois qu’une autorisation est donnée à ce niveau.