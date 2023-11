Aulas et Juninho, après le divorce c'est l'amour à Lyon ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Deux ans après avoir quitté l'Olympique Lyonnais en claquant la porte, Juninho pourrait faire son retour à temps partiel. Une idée validée par Jean-Michel Aulas.

Il y a deux ans presque jour pour jour, dans une séquence que les supporters de l'OL n'ont pas oublié, Juninho annonçait sur RMC, et sans en avoir parlé à personne, qu'il quittait ses fonctions de directeur sportif de Lyon. Revenu en 2019 à la demande de Jean-Michel Aulas, le meilleur joueur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais avait connu des hauts et des bas durant ces deux années, mais finalement, il a craqué en ne parvenant pas à travailler avec Vincent Ponsot, Benoît Cheyrou et surtout Rudi Garcia, lequel enfoncera le Brésilien quelques mois plus tard au moment de lui aussi partir. Jean-Michel Aulas n'avait pas du tout aimé la manière de faire de Juninho, et les deux hommes s'étaient même fâchés. Oui, mais voilà, l'heure est grave et lorsque John Textor pense à s'attacher les services de celui qui est reparti vivre au Brésil, JM Aulas valide sans hésiter.

Aulas vote Juninho

Si cela se confirme c’est une tres bonne initiative et il faut envisager une solution pour que Juni aient des pouvoirs opérationnels c’est ce qu’il souhaite me semble t il ?

♥️💙 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) November 11, 2023

Apprenant que l'Olympique Lyonnais avait proposé à Juninho un poste de conseiller sportif qui partagera son temps entre Botafogo et Lyon, l'ancien propriétaire a zappé tout ce qu'il avait dit sur le Brésilien et valide son retour pour sauver la place de l'OL en Ligue 1. « Si cela se confirme c’est une très bonne initiative et il faut envisager une solution pour que Juni aient des pouvoirs opérationnels c’est ce qu’il souhaite me semble t il ? », a fait savoir, via X, Jean-Michel Aulas, lequel a tout de même reçu quelques commentaires acidulés. Car les supporters de l'Olympique Lyonnais n'ont pas oublié et encore moins pardonné que Juninho parte dans de telles conditions il y a deux ans. « Le culot ultime me foudroie », « Merci de ne pas nous énerver de bon week-end, Jean-Michel », « Pourquoi tu lui as donné les clés du camion 2 mois avant de les reprendre. Tu as oublié déjà ? », les propos de l'ancien boss de l'OL rappelleront à ce dernier que son image s'est singulièrement ternie ces derniers mois. D'autant qu'il est évident que si Juninho accepte la mission de John Textor, ce sera avec la certitude d'avoir cette fois les mains libre.