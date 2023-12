Aulas a tué le mercato de l'OL, Textor se lâche

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’été dernier, John Textor a fait son maximum afin de retenir Castello Lukeba et Bradley Barcola, mais les attaquants de l’OL ont finalement fini par obtenir gain de cause en signant au RB Leipzig et au PSG.

Encadré par la DNCG lors du mercato estival, l’Olympique Lyonnais a assumé une stratégie très claire sous la houlette de son nouveau président John Textor. Pour le club rhodanien, l’essentiel était de conserver les meilleurs joueurs de l’effectif, car avec les contraintes du gendarme financier du football français, il allait être impossible de les remplacer par des joueurs de niveau équivalent. Très vite, John Textor a ainsi fermé la porte aux départs de Castello Lukeba, Bradley Barcola, Alexandre Lacazette ou encore Rayan Cherki.

Aulas responsable des départs de Lukeba et Barcola ?

Malheureusement pour le boss de l’OL, les joueurs voulant partir ont obtenu gain de cause et les offres des clubs intéressés ont été à la hauteur des exigences financières du club rhodanien. Lukeba et Barcola ont donc signé à Leipzig et au Paris Saint-Germain. Ces deux départs restent en travers de la gorge de John Textor, qui est revenu sur cet épisode du mercato estival dans les colonnes du Monde. Et le patron de l’Olympique Lyonnais ne se gêne pas pour accuser la politique de la direction précédente, qui lui a coûté les départs de Barcola et de Lukeba selon lui. Malgré le rapprochement entre les deux hommes ce week-end, Jean-Michel Aulas risque de ne pas apprécier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Castello Jr Lukeba🤴🏾 (@jrcastello_)

« A Lyon, on avait l’habitude de faire monter très tôt les joueurs de l’académie. On les mettait en valeur trop jeunes, pour pouvoir les vendre. Résultat : aujourd’hui, certains se sentent autorisés à réclamer un transfert très vite. Quand j’ai demandé à Castello Lukeba pourquoi il voulait partir, il m’a dit qu’il avait suffisamment donné à son club formateur. Il voyait l’OL seulement comme un club formateur. Bradley Barcola aussi. Ce n’est pas ce que je veux voir dans un vestiaire. Je veux des joueurs qui viennent gagner des titres. Si les jeunes issus du centre de formation n’ont pas cet esprit, cela rejaillit sur l’ensemble du vestiaire » a commenté John Textor, pour qui l’ancienne direction de l’Olympique Lyonnais a trop habitué aux jeunes joueurs issus du centre de formation de partir dès leur éclosion, plutôt que de rester sur la durée au sein du club rhodanien. D’où les départs finalement inévitables de Bradley Barcola et de Castello Lukeba lors de ce mercato estival.