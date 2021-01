ASSE-OL : Pierre Ménès n'a pas aimé cette boucherie

Dans : OL.

Le derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais a été à sens unique. Pierre Ménès n'a même pas apprécié tellement l'OL était au-dessus des Verts.

Entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais la rivalité est toujours aussi grande et ce lundi nul doute que les supporters de l’OL jubileront quand ceux des Verts seront déprimés. Car la gifle (0-5) mise par l’équipe de Rudi Garcia à celle de Claude Puel est logique et reflète bien la différence actuelle entre les deux formations. Mais dans le climat aseptisé par le Covid d’un Geoffroy-Guichard vide, ce derby n’avait tout de même pas la même saveur qu’habituellement. Pour Pierre Ménès, la rencontre était beaucoup trop déséquilibrée pour susciter une passion énorme, et le résultat doit tout de même être remis en perspective.

Le consultant de Canal+ a donc relativisé ce derby de janvier 2021. « Je m’attendais à une boucherie et je n’ai pas été déçu. D’abord parce qu’il y a un écart abyssal entre Lyon et Saint-Etienne et parce que les Verts sont décimés par le Covid. Il y a néanmoins un truc que je ne comprends pas : pourquoi le banc de touche de Sainté était-il plus alléchant que l’équipe alignée sur le terrain ? Il faudra que Puel m’explique mais vu le nombre de choses qu’il aurait à expliquer depuis le début de la saison (…) Alors je sais bien que c’est un derby et que les plus fanatiques des supporters lyonnais vont en faire des caisses mais très franchement, cette équipe de Saint-Etienne ne pouvait en aucun cas rivaliser avec l’armada lyonnaises. Même au complet, le résultat aurait sans doute été le même », explique sur son blog, Pierre Ménès.