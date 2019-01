ASSE - OL : Ennjimi accuse l'arbitre d'avoir bien aidé Lyon !

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Si du côté de l'AS Saint-Etienne on concédait la victoire à Lyon, nombreux sont ceux qui pensent que Benoit Bastien, l'arbitre de ce derby, a tenu un rôle prépondérant dans ce résultat final, notamment en oubliant un penalty pour les Verts dès les premières minutes. N'utilisant jamais la VAR, Benoit Bastien a également donné un penalty à Lyon, ce qui a fait bondir Saïd Ennjimi. Pour l'ancien arbitre, son confrère s'est raté très clairement, notamment en ne faisant pas appel à l'assistance vidéo.

« Oui il y a faut de Denayer sur Khazri et donc oui il y a penalty pour Saint-Etienne, l'arbitre est bien placé. Concernant le penalty pour Lyon, il est à mon sens injustifié, car il y a plusieurs critères à prendre en compte en ce qui concerne le bras. D’abord si la surface du corps a été agrandie et ensuite il faut tenir compte de la distance de jeu entre le frappeur et celui qui touche le ballon de la main. Et manifestement dans le cas de Perrin, ces deux critères n’y sont pas. Le plus important, c’est que Benoit Bastien aurait peut-être dû regarder les images par lui-même pour se faire une opinion plutôt que d’écouter les gens de la VAR qui ne lui ont rien dit (sic) C’est là où le bât blesse, il n’a pas pris le temps de vérifier (...) Mais bon sur la main, à partir du moment où la VAR n'a pas vu une erreur manifeste, ils n'ont rien dit. Actuellement, il faut tout siffler et ensuite vérifier à la VAR », s'est étonné Saïd Ennjimi, qui est sans pitié avec l'arbitre du derby.