Après Marseille, l’OL annonce une remontada

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Marqué par le caillassage de son bus à Marseille dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais parvient à en tirer du positif. Cet incident a amené plus de solidarité au sein du vestiaire rhodanien. Peut-être l’ingrédient qui manquait depuis le début de la saison.

L’Olympique Lyonnais se tient prêt à retrouver la compétition. Une semaine après le caillassage de leur bus et l’agression de leur entraîneur Fabio Grosso à Marseille, Anthony Lopes et ses coéquipiers ont hâte de retrouver les terrains. « On a assez bien digéré, a confié le gardien du club rhodanien. On devait se reconcentrer sur le travail après ce qu’il s’est passé. Il fallait se remettre vite au travail. »

Plus déterminés que jamais, les Gones profitent de ce coup dur pour afficher un nouvel état d’esprit. « Avec ce qu’il vient de se passer, les liens ont été encore plus resserrés, a décrit l’international portugais. J’ai vu des personnes solidaires envers le coach. J’ai senti un groupe derrière le club, qui avait envie de remonter la pente. On va se servir de ce qu’il s’est passé dimanche pour le retranscrire en termes de résultats sportifs. » Avant la réception de Metz dimanche, Fabio Grosso, blessé, n’a pas pu animer l’entraînement. Mais son staff a fait le travail.

« Fabio a de très bons adjoints. Ils ont pris le relai en début de semaine, a raconté Anthony Lopes. Pour le peu que je connais le coach, il a l’air d’être déterminé et concentré sur le match de dimanche. Il y a un temps psychologique à laisser passer. On le sent concerné par ce qu’il a essayé de mettre en place cette semaine pour avoir une équipe compétitive face à Metz. Il veut en découdre et prendre les trois points dimanche. »

L'OL plus proche de son public

Les Grenats auront affaire à des Lyonnais surmotivés, y compris chez les supporters. « C’était important pour nous comme pour eux de les voir après ces évènements. On devait montrer notre solidarité. C’était important de le faire. On est tous dans le même bateau. On le voit par rapport à l’affluence attendue pour la réception de Metz. Tout le monde est concerné par la situation et a envie que ça bascule du bon côté dimanche », a annoncé le gardien de l’OL qui espère un déclic pour la lanterne rouge de Ligue 1.