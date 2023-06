Après l'OL, New York dans le viseur de Textor ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Propriétaire de l'OL, John Textor a de hautes ambitions comme pour tous les clubs de la galaxie Eagle Football. Reste à trouver les fonds adéquats pour matérialiser ces projets. Pour ce faire, l'homme d'affaires se tourne désormais vers Wall Street.

Poule aux œufs d'or ou affabulateur, John Textor reste un homme mystérieux pour les supporters de l'OL. Patron du club lyonnais depuis fin 2022 et unique décideur depuis mai dernier, l'Américain multiplie les effets d'annonce dans la presse. Néanmoins, ses paroles restent encore très abstraites et peu de monde semble en mesure de prédire à quoi ressemblera l'OL dans le futur. Les Lyonnais ne sont pas les seuls à s'interroger puisque les supporters du RWD Molenbeek et de Botafogo pensent sans doute la même chose. Il faut dire que Textor reste très flou sur le financement de ses clubs, lui qui a mis plusieurs mois à racheter l'OL.

OL Groupe bientôt à Wall Street ?

John Textor aura t-il les reins solides pour l'OL ? En tout cas, il fera son maximum pour aller chercher de l'argent frais rapidement, y compris sur les marchés boursiers. Comme le révèle le site financier Boursier.com, l'Américain veut faire entrer OL Groupe en bourse aux Etats-Unis. Une OPAS (Offre Publique d'Achat Simplifiée) devrait être bientôt lancée sur le titre. Selon le média Bloomberg, Textor pourrait « proposer aux investisseurs la possibilité d'une cotation directe séparée du titre à la Bourse de New York (Dow Jones) ou au Nasdaq ».

Une manière comme une autre d'augmenter le capital du club rhodanien. L'autre possibilité pour Textor serait de fusionner Eagle Football avec le fonds SPAC Iconic Sports. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise officiellement. Les réflexions et les discussions se poursuivent pour une arrivée d'OL Groupe à la bourse de New York. Début du rêve américain pour l'OL ou énorme prise de risque pour tenter de faire grandir le club ? Les supporters lyonnais ont hâte de savoir rapidement.