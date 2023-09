Après Dubois à l’OL, Malo Gusto est prêt pour Chelsea

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Recruté pour 35 millions d’euros (bonus compris) l’hiver dernier, puis laissé en prêt à l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de la saison, Malo Gusto fait ses débuts avec Chelsea cet été. Confiant, le latéral droit espère profiter de son expérience chez les Gones.

Sans se réjouir de la blessure de Reece James, Malo Gusto profite néanmoins de circonstances favorables pour ses débuts à Chelsea. Le latéral droit seulement arrivé cet été, car laissé en prêt à l’Olympique Lyonnais après son transfert en janvier dernier, semblait parti pour jouer les doublures. Du moins jusqu’à l’indisponibilité du capitaine des Blues, probablement absent pour de longues semaines en raison d’une blessure musculaire. Le Français a ainsi débuté les trois derniers matchs de Premier League sans trembler.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

Dans des propos accordés à l’Evening Standard, Malo Gusto a en effet partagé sa confiance notamment liée à son expérience acquise au club rhodanien, lorsqu’il était en concurrence avec Léo Dubois. « On est tous tristes pour Reece, a confié l’international Espoirs tricolore. On ne doit pas oublier qu'il est notre capitaine. Il est important pour l'équipe et pour le club. Je dois maintenant profiter de cette opportunité pour bien le remplacer et montrer que je peux jouer. »

« Rien de nouveau pour moi »

« Quand vous signez dans un top club, vous vous attendez à côtoyer de grands noms, a-t-il poursuivi. Je sais que j'ai les qualités, c'est pour ça que je suis là. C'était une situation similaire à Lyon. Dubois était aussi le capitaine. Donc ce n'est rien de nouveau pour moi. J'ai toujours appris de ces situations. C'est important d'avoir ce genre de concurrence. On commence à avoir une bonne équipe avec une bonne compréhension et, bien sûr, avec un bon manager (Mauricio Pochettino, ndlr). Maintenant on doit ramener Chelsea à sa place. » Bien sûr, Reece James représente un concurrent beaucoup plus coriace.