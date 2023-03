Aouar en roue libre à l'OL, il va le payer

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Plusieurs clubs s'intéressent à Houssem Aouar, en fin de contrat à l'OL. Mais son niveau actuel l'empêche clairement d'espérer un gros contrat, du moins au niveau de ce qu'il ambitionne de toucher.

Récemment au coeur d’une rumeur l’envoyant à l’Eintracht Francfort, un club qui a des moyens et des ambitions sur la scène nationale et brille parfois en Europe également, Houssem Aouar a balayé d’un revers de manche sa signature annoncée en Bundesliga. Le numéro 8 de l’OL entend bien terminer tranquillement sa saison et voir ensuite ce qui lui sera proposé. Récemment, selon CaughOffside, la Juventus Turin et Arsenal sont venus aux renseignements, ce qui n’engage pas forcément à grand chose sachant que le milieu de terrain est libre de discuter avec le club de son choix maintenant qu’il termine son contrat. Mais selon le site anglais, il semble pour le moment très hypothétique de voir Houssem Aouar débarquer dans un club de ce standing. Pourquoi ? Tout simplement parce que les exigences financières du numéro 8 lyonnais sont bien trop élevées.

Houssem Aouar trop gourmand

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Houssem Aouar (@houssem_aouar)

« Le joueur et son entourage, ils espèrent peut-être un package financier qui est plus en ligne avec le joueur qu’était Aouar il y a quelques années, que celui qu’il est désormais avec sa forme actuelle », a confié le journaliste anglais Jonathan Johnson. Un cruel rappel à l’ordre sachant que, depuis sa révélation au niveau international lors de la Ligue des Champions 2020, jamais Aouar n’a réussi à confirmer avec régularité à un très bon degré de forme. Entre des pépins physiques et deux dernières saisons fantomatiques, le milieu de terrain déçoit beaucoup à l’OL, qui en réclamait plus de 30 millions d’euros il y a deux ans de cela. Il faudra certainement revoir certaines prétentions à la baisse, même si le nom d’Aouar, et son âge qui reste jeune (24 ans), font aussi rêver l’AS Roma et des clubs de plusieurs championnats majeurs européens.