OL : Anthony Lopes prêt à se battre, certains supporters dérapent

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Anthony Lopes a rendu une copie presque parfaite avec l'OL contre l'OM sans pouvoir empêcher la défaite de son équipe sur un but gag. Mais après le match, le gardien de but lyonnais s'est clashé avec des supporters.

Alors que des débats ont fleuri cette semaine pour savoir si Anthony Lopes était le symbole de la loose au sein du club rhodanien, le gardien a tout fait pour éviter la défaite de son OL contre l’OM ce dimanche soir. Il faut dire que l'international portugais a longtemps repoussé l'échéance face aux assauts marseillais pour permettre à son équipe de croire au match nul jusqu’au temps additionnel. Auteur de six arrêts décisifs, avec un face-à-face gagné contre Under (66e) avant l’égalisation de Lacazette (68e), mais surtout avec une parade de classe mondiale face à Clauss (76e), le portier de 32 ans a effectivement sorti le grand jeu lors de ce rendez-vous important au Groupama Stadium.

Cette défaite lyonnaise n'enlève RIEN à la prestation stratosphérique d'Anthony Lopes ce soir ! 😳🧤 pic.twitter.com/XYat4npn3c — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 23, 2023

Sauf que Lopes n’a finalement rien pu faire pour éviter la défaite de l’OL, vu que le Portugais a été pris à contre-pied sur le but contre-son-camp final de Gusto (92e)... Une défaite à l’arrachée cruelle pour Lopes, qui n’aura donc aucun regret personnel après cet Olympico, même si la déception sera là sachant que Lyon est passé à côté d’un bon résultat contre Marseille pour continuer à rêver d’Europe. Et pour Anthony Lopes, la soirée qui s'est déjà mal terminée sportivement a tourné au cauchemar lorsqu'il est venu voir quelques supporters en bas du virage sans que l'on sache si c'était pour les saluer ou pour répondre à des insultes. Même si clairement, c'est la deuxième hypothèse qui semble la plus vraisemblable.

En effet, sur des vidéos mises en ligne par des spectateurs présents au Groupama Stadium, on aperçoit le gardien de but de l'Olympique Lyonnais au milieu d'une mêlée, et à deux doigts d'en découdre physiquement. Les stadiers ont cependant repris le contrôle de la situation, venant extraire Anthony Lopes de la masse, avant qu'il ne retourne vers les vestiaires. Visiblement choqué, le portier de l'OL a même tenté de revenir vers les supporters, mais une personne de la sécurité l'a encore une fois empêché de faire face à des fans visiblement écœurés par le scénario de cet OL-OM et qui avaient décidé de le faire savoir à leur meilleur joueur.