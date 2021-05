Ang : Andersen, un miracle financier pour Lyon

Dans : OL.

Considéré comme l'un des plus gros flops de l'histoire du mercato lyonnais, Joachim Andersen pourrait finalement aider l'OL. En Premier League, le défenseur excite les appétits.

L’Olympique Lyonnais avait surpris tout le monde en officialisant le 12 juillet 2019 la signature de Joachim Andersen, jeune défenseur danois de la Sampdoria pour qui l’OL avait dépensé 24 millions d'euros plus des bonus à hauteur de 6ME. Et le moins que l’on puisse dire est que ce dernier a vite montré ses limites, multipliant les bourdes et les errements défensifs. Alors, Jean-Michel Aulas et Juninho n’ont pas hésité longtemps lorsque Fulham a proposé de se faire prêter Andersen au mercato estival 2020. L’international danois a donc rejoint la Premier League où il a clairement démontré ses qualités, prouvant que finalement Lyon ne s’était pas tant trompé que cela. Cependant, l’aventure anglaise de Joachim Andersen s’est mal terminée avec les Cottagers, puisque le club londonien vient d’être relégué en Championship. Toutefois, les performances du joueur prêté par l’OL n’ont échappé à personne.

Et notamment à Tottenham, qui a fait du défenseur de 24 ans sa priorité à ce poste lors du marché des transferts à venir. Cependant, l’Olympique Lyonnais devra patienter un peu avant de finaliser cette opération. «Tottenham travaille en priorité à la venue d’un nouvel entraîneur, puis le board des Spurs décidera des nouvelles signatures. Joachim Andersen est la cible principale en tant que défenseur central. Il veut rester en Premier League, et le THFC le veut. De nombreux clubs européens sont également intéressés », annonce Fabrizio Romano. Une concurrence qui va tirer les prix vers le haut, au point même que Jean-Michel Aulas pourrait finalement vendre le joueur danois plus cher qu'il ne l'a acheté. Ce qui serait clairement un gros miracle si l'on se souvient de la saison réalisée par Joachim Andersen sous le maillot de l'Olympique Lyonnais.