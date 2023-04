Amandine Henry mise sur un divorce brutal avec l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Légende de l'OL féminin, la milieu de terrain Amandine Henry va quitter le Rhône pour jouer aux Etats-Unis et le club d'Angel City. Mais, blessée récemment au genou, elle veut partir au plus vite et ne plus rejouer avec l'OL. Le début d'une crise dans l'équipe féminine.

Même les plus grandes histoires d'amour peuvent se finir très mal. Avec l'OL féminin, Amandine Henry a bâti une carrière et un palmarès solides. Arrivé en 2007 dans le Rhône, elle a gagné 13 titres de champions de France, 7 coupes de France et 7 Ligue des champions. Elle a souvent été une pièce maîtresse au milieu de terrain, guidant les Lyonnaises vers de très nombreux succès. Mais, cette saison 2022-2023 aura été difficile pour Henry. Souvent blessée, elle a laissé l'OL orphelin ce qui a pu expliquer les résultats difficiles des Lyonnaises en France et en Europe.

Henry ne veut plus jouer avec l'OL

Son dernier pépin physique remonte au 4 mars dernier avec une blessure au genou gauche. Elle aurait du manquer six semaines de compétition pourtant on ne l'a toujours pas revue sur les terrains. Selon Le Progrès, le physique d'Henry n'est pas l'explication de cette soudaine absence. C'est la joueuse elle-même qui a décidé de ne plus fouler les pelouses avec l'OL féminin. Amandine Henry, qui doit rejoindre le club américain d'Angel City la saison prochaine, ne veut pas risquer sa santé et arriver blessée aux Etats-Unis.

Selon le quotidien rhodanien, Henry s'est mise en arrêt maladie et reste chez elle. Elle veut être libérée de son contrat au plus vite pour débuter sa nouvelle aventure américaine. Une décision qui ne plaît pas à l'OL, encore décidé à utiliser sa milieu de terrain alors que le titre national n'est pas acquis et qu'il reste une finale de coupe de France à disputer face au PSG. Sonia Bompastor ne cachait pas son inquiétude au Progrès devant cette situation inédite et inattendue. « J'espère fortement que ça va s'arranger. [...] Sportivement, je ne peux pas libérer Amandine : dans les grands rendez-vous, elle a toujours été présente. Je me tire une balle dans le pied si je la laisse partir », a indiqué l'entraîneure de l'OL féminin. Un nouvel épisode dans la carrière mouvementée d'Amandine Henry, elle qui avait été la première à entrer en conflit avec Corinne Diacre en Equipe de France dès 2020.