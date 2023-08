Alerte mercato, l'OL a un triple problème

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais réussit tant bien que mal à doubler ses postes et à renforcer son effectif malgré les contraintes de la DNCG. Mais Laurent Blanc a bien conscience que dans le secteur offensif, il doit clairement compter sur une saison sans blessure pour son trio offensif, sinon cela risque de vite être la catastrophe.

Placée sous le contrôle des gendarmes financiers du football français, la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais a tout de même réussi à faire signer plusieurs joueurs en se montrant très rusée. C’est ainsi que Duje Caleta-Car a été prêté par Southampton, et qu’Ainsley Maitland-Niles est arrivé libre d’Arsenal. Laurent Blanc voulait des joueurs d'expérience, et il en a, mais les regards se tournent désormais vers le secteur offensif de l'OL où les solutions ne sont pas nombreuses, sans même penser à un possible départ de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain avant la fin de ce mercato. Car en dehors du redoutable trio Lacazette-Cherki-Barcola, c'est un peu le désert, et encore plus concernant la machine à buts de l'Olympique Lyonnais. De quoi donner quelques migraines au club de John Textor, qui vise l'Europe et rien d'autre.

Personne derrière Lacazette à l'OL

The future depends on what you do today 🏋🏾♣️🫡 pic.twitter.com/Uv44i5vmhn — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) July 11, 2023

Comme le fait remarquer ce mercredi Le Progrès, après ses 27 buts en 2022-2023, Alexandre Lacazette va devoir être efficace et en forme toute la saison, car aucun numéro 9 de secours n'est prêt à sortir du banc si l'attaquant de 32 ans devait connaître des soucis. Plus généralement, l'attaque lyonnaise n'est pas réellement bien équipée si le trio majeur devait être perturbé. « Si l’OL venait à perdre son buteur patenté, sa gazelle insouciante source de profondeur et sa caution technique par excellence, qui peut les suppléer ? Jeffinho a des armes pour percuter, mais aussi un physique à étoffer pour résister à la L1. Tino Kadewere n’a quasiment plus marqué depuis un an et demi et reste limité techniquement. Quant à Amin Sarr, le peuple lyonnais est déjà à se demander comment il a pu coûter aussi cher en montrant aussi peu. Même si Matthieu Louis-Jean déniche l’ailier percutant tant convoité, l’OL n’a pas de n° 9 à même de partir à la guerre, derrière son général », fait remarquer Arnaud Clément dans le quotidien régional. L'OL a tout de même encore trois semaines pour éventuellement corriger cela, même si avec son budget, il ne sera pas facile d'aller dénicher un renfort dans un secteur où les prix s'envolent rapidement.