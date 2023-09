Akouokou à l'OL, une guerre d'agents menace sa signature

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En quête d'un numéro 6, l'Olympique Lyonnais devrait enregistrer dans les prochaines heures la signature de Paul Akouokou, l'international ivoirien du Betis Séville. Cependant rien n'est acquis.

Ayant pris note de l'échec des négociations avec Guido Rodriguez, qui n'a pas voulu rejoindre l'OL compte tenu de la situation actuelle au sein du club, la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais a rapidement opté pour un nouveau profil afin de respecter la demande de Laurent Blanc. L'entraîneur français réclame un milieu de ce type depuis plusieurs mois et à en croire L'Equipe, il a déjà validé le profil de Paul Akouokou, international ivoirien de 25 ans. Pour réaliser cette opération, John Textor ne devra signer qu'un chèque de 3 millions d'euros aux dirigeants du club espagnol, le milieu de terrain n'ayant plus qu'un an de contrat. Cependant, il y a un problème dans ce dossier.

L'OL tient son numéro 6

Seguimos asta final 💪🏾💚 pic.twitter.com/QZxcYowzX9 — AkouOkou Paul Edgar (@edgar1paul) May 4, 2023

L'Equipe révèle en effet que, même si l'Olympique Lyonnais et le Betis Séville affichent un certain optimisme concernant une signature de Paul Akouokou, un souci est apparu rapidement. Plusieurs agents seraient concernés par cette opération et ils n'arrivent pas à s'entendre sur ce dossier, un imbroglio qui devrait cependant pouvoir se régler, même s'il n'y a encore aucune certitude dans cette opération. « Le milieu de terrain arrivera donc bien à Lyon ce vendredi, mais sa signature n'est pas encore acquise », précisent Hugo Guillemet et Loïc Tanzi. Une fois la signature du joueur ivoirien acquise, l'OL n'aura pas terminé son mercato, puisque l'on évoque désormais la venue dans les dernières heures du mercato d'un ailier.