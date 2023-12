Aguerd, Benrahma, Ekitike, l’OL prépare un mercato dément ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Avec une enveloppe estimée entre 50 et 65 millions d’euros, l’Olympique Lyonnais va pouvoir se renforcer cet hiver. John Textor est persuadé qu’il va pouvoir changer le visage de la formation lyonnaise et sauver une place en Ligue 1 qui est désormais plus que compromise avec cette dernière place et une seule victoire en 14 journées.

La cellule de recrutement de l’OL est désormais complète et active, et cela se voit sur les pistes ambitionnées par le club rhodanien pour le mois de janvier. En effet, la lanterne rouge de Ligue 1 se lance sur des cibles très prestigieuses qui ne seront pas faciles à atteindre. Mais au moins, les recruteurs lyonnais débutent par du haut de gamme pour tenter de trouver les bons joueurs.

Pour faire dans l’ordre, au poste de gardien, le dernier rempart de Botafogo Lucas Perri va bien arriver pour concurrencer Anthony Lopes. Du haut de ses 25 ans, il était le gardien d’une des meilleures défenses du championnat brésilien.

L'OL rêve de piller West Ham

En défense centrale, la venue d’Adryelson, également en provenance de Botafogo, est aussi bouclée. Mais pour renouveler ce secteur, l’OL vise Nayef Aguerd. L’international marocain, très connu en Ligue 1 pour son passage solide à Rennes, est désormais bien installé à West Ham, avec le salaire qui va avec. Parvenir à réaliser ce coup serait assez incroyable et montrerait l’ambition des dirigeants de l’OL.

Il en irait de même pour un autre joueur de West Ham en la personne de Saïd Benrahma, qui reste un joueur important du club anglais et aura du mal à être convaincu par le projet du dernier de Ligue 1. La solution de repli se nomme Largie Ramazani, ailier belge d’Almeria.

Pour renforcer le coeur du jeu, l’OL continue le forcing sur Guido Rodriguez, qui n’a toujours pas prolongé au Bétis et était déjà suivi par Lyon l’été dernier. L’autre cible est le Croate du Milan AC Rade Krunic, également suivi par Fenerbahçe. La piste menant à Baptiste Santamaria est bien connue, mais toujours active également.

L'OL insiste pour Ekitike

Enfin devant, il y a un rêve qui se nomme Hugo Ekitike. Promis à un départ du PSG, l’attaquant français se voit en Premier League plutôt que chez le dernier de Ligue 1, mais l’intérêt de Lyon pour le faire venir n’est pas nouveau, puisqu’il avait été tenté de l’inclure dans le deal pour Bradley Barcola en août dernier. Une insistance qui pourrait permettre à Ekitike de relancer sa carrière en France, avant de tenter le pari de la Premier League. Le Paris SG est vendeur, mais ce sera pour 30 ME minimum, ce qui représente déjà la moitié de l'enveloppe de l'OL, même si la possibilité d'effectuer un prêt avec option d'achat est envisageable.

Des cibles très ambitieuses donc, mais qui montre que l’OL a une très forte envie de dépenser et de se renforcer cet hiver, pour sortir de cette immonde dernière place avec 7 points en 14 matchs.