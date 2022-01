Accord OL-Tottenham pour Giovani Lo Celso

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais est en feu pour cette fin de mercato, et sauf retournement de situation Giovani Lo Celso devrait rejoindre l'effectif de Peter Bosz en provenance de Tottenham.

Dévoilé vendredi par Fabrizio Romano, l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Giovani Lo Celso s’est concrétisé très rapidement puisque L’Equipe a confirmé qu’un accord avait même déjà été trouvé entre les dirigeants de Tottenham et ceux de l’OL pour un prêt de cinq mois sans option d’achat de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Afin de compenser le départ désormais imminent de Bruno Guimaraes à Newcastle, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont immédiatement pensé au milieu de terrain argentin qui est en manque de temps de jeu chez les Spurs, et qui pourra ainsi relancer sa carrière en faisant son grand retour en Ligue 1 trois ans et demi après avoir quitté le PSG pour le Betis Séville. Lié avec Tottenham jusqu’en 2025, Giovani Lo Celso n’entre pas dans les plans d’Antonio Conte, et ce dernier ne s’est pas opposé à un prêt de son joueur à Lyon lors de ce mercato d’hiver.

Lo Celso revient en Ligue 1, c'est à Lyon

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Giovani Lo Celso (@locelsogiovani)

Reste que si l’Olympique Lyonnais a accepté de prendre en charge la moitié du salaire du joueur argentin de 25 ans, ce qui représente une dépense de 250.000 euros par mois, Giovani Lo Celso doit encore accepter ce départ à l’OL. A priori, cela devrait être le cas et le milieu de terrain, actuellement avec sa sélection, devrait valider ce week-end dans la capitale des Gaules pour la fin de saison et signer un CDD de cinq mois avec Lyon où il aura la lourde tâche de remplacer Bruno Guimaraes, l’un des chouchous des supporters lyonnais. Tout cela doit désormais se finaliser dans les prochaines 72 heures, cela ne va pas dormir ce week-end dans les bureaux de l'Olympique Lyonnais.