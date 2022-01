OL : Lo Celso, la solution low-cost pour remplacer Guimarães

Pour compenser le départ imminent de Bruno Guimarães à Newcastle, l’Olympique Lyonnais étudie plusieurs pistes. L’une d’entre elles mène à Tottenham et à son milieu argentin Giovani Lo Celso, bien connu en Ligue 1 après son passage au Paris Saint-Germain.

Une chose est sûre, c’est que l’Olympique Lyonnais ne manquera pas de moyens financiers pour remplacer Bruno Guimarães. Le transfert du milieu brésilien à Newcastle devrait rapporter 42 M€, sans compter les 8 M€ de bonus notamment liés au maintien des Magpies en Premier League. Cette recette permettra peut-être au club rhodanien de recruter Ellyes Skhiri.

EXCL: Olympique Lyonnais are interested in signing Giovani Lo Celso from Tottenham to replace Bruno Guimarães who’s set to join Newcastle. He’s considered one of the candidates in their list. ⚪️ #OL



Tottenham want full salary paid until June plus loan fee for Lo Celso. pic.twitter.com/a66p3J5luA