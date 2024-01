7-8 kilos de trop, cette recrue de l’OL le fait halluciner

Dans : OL.

Le recrutement à la sauce John Textor, Romain Molina s'en méfie beaucoup. Et à juste titre car le défenseur brésilien n'était pas ciblé par la cellule de recrutement, et le gardien arrive en surpoids.

Pas de turn-over au poste de gardien de but en Coupe de France à l’Olympique Lyonnais. Cela alors que le club rhodanien vient de recruter un gardien brésilien déjà appelé en sélection nationale, et qui vient de terminer parmi les meilleurs portiers du championnat avec Botafogo. Mais l’arrivée de Lucas Perri a tout de même jeté un gros froid, tant le joueur d’1,96 m n’est actuellement pas au top de sa forme. Dans un space avec Gone Back, le journaliste indépendant Romain Molina a comme d’habitude livré quelques indiscrétions. Notamment sur le fonctionnement de l’OL à la sauce John Textor, mais aussi sur le recrutement de joueurs uniquement parce qu’ils évoluent à Botafogo, l’un des autres clubs de la galaxie de l’Américain.

Textor joue à Football Manager avec l'OL

Résultat, il y a parfois quelques incohérences ou incompréhensions, et le fait que Lucas Perri arrive en surpoids en fait partie. « Le gardien il parait qu’il n’est pas mauvais. Mais il est arrivé en surpoids. De 7-8 kilos tout de même. C’est un sacré souci. Main il faut pour cela parler des transferts. Textor fait des transferts pour mettre de l’argent à Botafogo, le propriétaire d’un club n’a pas à faire ça. Il joue à Foot Manager. Le défenseur, peut-être qu’il fera des bons matchs, mais la cellule de recrutement n’était pas emballé. Si l’OL veut grandir, il faut que Textor arrête ça », a prévenu Romain Molina, pour qui John Textor s’amuse un peu trop et fait la pluie et le beau temps sur le mercato, alors qu’il a justement fait venir une cellule de recrutement dédiée. Pas de quoi faire changer d’avis l’Américain, qui continue de faire le mercato à sa propre sauce, même si cela ne sert pas forcément toujours les intérêts de l’OL.