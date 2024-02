60 millions de perdus, l’OL de Textor garde le rythme

Dans : OL.

En difficulté sportivement, l'OL l'est aussi sur le plan financier avec des exercices toujours difficiles à ce niveau. Malgré des perspectives positives et de grosses rentrées d'argent, John Textor est toujours dans le rouge vif.

Comme l’an dernier et malgré un chiffre d’affaires en augmentation, l’Olympique Lyonnais a affiché de lourdes pertes, à hauteur de 60 millions d’euros. Le club rhodanien a publié ses comptes pour le premier semestre de la saison 2023-2024, soit du 1er juillet 2023 au 31 décembre dernier. John Textor a encore du souci à se faire puisque, dans une période où il n’a pas été autorisé à recruter par la DNCG, et malgré des ventes records, il a vu les pertes s’accumuler. En effet, les ventes de Bradley Barcola et Castello Lukeba ont provoqué de grosses rentrées d’argent, soit 94,4 millions d’euros, en augmentation de plus de 100 % par rapport au dernier exercice. Même chose en ce qui concerne les évènements, comme la Coupe du monde de rugby ou des concerts, qui ont permis d’engranger des sommes non négligeables (16 ME). En revanche, là où le bât blesse, c’est au niveau des droits TV, de l’absence de Coupe d’Europe, des résultats en berne et donc de la billetterie stable mais à un niveau bas, et au niveau marketing et partenariat, où tous les niveaux sont à la baisse.

Un gros été au Groupama Stadium

Néanmoins, l’OL a tenu à préciser que les perspectives étaient tout de même positives, avec notamment la vente de l’OL féminin, la possibilité d’en faire de même avec la salle omnisports, et aussi une programmation estivale chargée au niveau des concerts et les Jeux Olympiques bien sûr. « Le Groupama Stadium dispose également d'une programmation riche pour les mois à venir, avec notamment des concerts majeurs : Taylor Swift (2 & 3 juin 2024), Rammstein (15 juin 2024), Coldplay (22, 23 & 25 juin 2024) ainsi que des évènements sportifs : un match de la Ligue des Nations féminine France/Allemagne (23 février 2024), le match de rugby France/Angleterre dans le cadre du Tournoi des 6 Nations (16 mars 2024), un match de l'équipe de France de football, en préparation de l'Euro 2024 (23 mars 2024), 11 matchs de football (masculins et féminins) dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024 (juillet et août 2024), les cérémonies d'ouverture et clôture de WorldSkills Lyon 2024 au Groupama Stadium et à la LDLC Arena (septembre 2024), ainsi que les demi-finales du TOP 14 (juin 2025) », a souligné l’OL, qui espère bien redresser la barre sur le plan financier, même si des investissements copieux ont aussi été effectués au mercato en 2024.