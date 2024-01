40ME pour Cherki, l'OL reçoit une incroyable offre

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A la veille de la fermeture du mercato d'hiver, les coups de folie pourraient se multiplier. Et c'est notamment le cas de Fulham qui aurait fait une offre colossale à l'OL pour Rayan Cherki.

On ne peut pas réellement parler de panic buy, car Rayan Cherki est tout de même un joueur sur lequel de très gros espoirs avaient été fondés du côté de l’Olympique Lyonnais. Mais si l’on en croit Alan Nixon journaliste indépendant anglais, Fulham aurait transmis une offre de 40 millions d’euros à John Textor afin de recruter le joueur de 20 ans, encore sous contrat pendant un an et demi avec l’OL. Les choses devront aller très vite puisque le marché des transferts s’achève jeudi soir, mais tout serait déjà en place pour aboutir à un accord. « Cherki est désormais dans l’attente de rejoindre Londres afin de compléter son transfert et quitter Lyon qui est en bas de classement en Ligue 1. Ce serait un énorme coup pour Fulham qui désespérait de recruter un top player », explique Alan Nixon.

Cherki en partance pour la Premier League

Ce transfert pourrait radicalement changer la fin du mercato de l'Olympique Lyonnais, car avec 40 millions d'euros en plus, le club de John Textor peut aisément envisager d'investir un peu plus sans avoir à craindre une sanction de la DNCG. Reste à savoir si Rayan Cherki, qui n'est plus en odeur de sainteté au Groupama Stadium, sera tenté à l'idée de rejoindre Fulham, actuellement classé 12e de Premier League, mais qui n'est évidemment pas l'un des clubs les plus sexys en Angleterre. Cependant, les dirigeants lyonnais auront probablement des arguments pour l'inciter à partir si réellement il y a une offre à cette hauteur. Selon Transfermarkt, la valeur du jeune joueur lyonnais est estimée à 25 millions d'euros et à lire les premières réactions des supporters de l'OL sur X, les regrets ne seront pas énormes à l'idée de voir Cherki partir. Il y a pourtant un an ou deux, ce dernier était considéré comme l'une des pépites du football français par ces mêmes fans lyonnais.