38 millions pour Openda, Lens dit oui à Leipzig

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Évoqué depuis plusieurs semaines, le transfert de Loïs Openda à Leipzig est désormais bouclé. Le RC Lens va toucher 38 millions d'euros plus des primes, un record pour les Sang et Or.

C'est le magazine spécialisé Kicker qui l'annonce ce mercredi soir, les dirigeants de Lens et de Leipzig se sont enfin entendus après des négociations qui ont duré plusieurs jours concernant le transfert de Loïs Openda. Tandis que l'attaquant international belge avait déjà négocié les termes de son futur contrat avec le club allemand, l'indemnité de transfert posait problème. C'est désormais réglé, puisque Kicker précise que Lens empochera 38 millions d'euros plus des bonus liés aux performances de celui qui a marqué 21 buts cette saison en Ligue 1, Openda contribuant largement à la place de vice-champion de France décrochée par Lens. Le joueur de 23 ans est dorénavant attendu à Leipzig pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans.