24 ME, l'OL frappe très fort pour Benrahma

Dans le viseur de l’OM et de l’OL lors de ce mercato hivernal, Said Benrahma va faire l’objet d’une très grosse offre de la part des Gones.

Dans le dossier Said Benrahma, l’Olympique Lyonnais risque de prendre l’avantage dans les prochains jours. En manque de temps de jeu à West Ham, l’international algérien veut se relancer et envisage sérieusement un transfert en Ligue 1, dans un club qui lui garantira un rôle de titulaire. A en croire les informations livrées par L’Equipe il y a quelques jours, la préférence de Said Benrahma va à l’OM mais les finances du club phocéen ne permettent pas à Pablo Longoria de le recruter avant d’avoir vendu un ou deux joueurs.

Lyon are ready to make a new move for West Ham's Said Benrahma in a fee of around €24m. Talks is very advanced with first ready in the coming days. 🚨🔴 #OL



Benrahma want regular game time and that’s why he’s expected to leave WHFC.



Told personal terms won’t be an issue. pic.twitter.com/lisw89NbUN — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) January 1, 2024

Au contraire, John Textor est débarrassé des contraintes estivales de la DNCG et a plus de marge de manœuvre. Le boss de l’OL compte bien en profiter. D’après les informations de Sky Sports, l’Olympique Lyonnais va mettre 24 millions d’euros sur la table afin de s’attacher les services du milieu offensif des Hammers. Said Benrahma est ouvert à ce deal même s’il privilégiait initialement l’OM, le joueur ayant bien compris avec son absence dans la liste de l’Algérie pour la CAN qu’un départ de West Ham était plus que nécessaire.

Négociations très avancées entre l'OL et West Ham

Le média britannique affirme que les négociations sont « très avancées » entre les deux clubs et qu’il y a désormais de grandes chances qu’un accord soit rapidement trouvé. Pour l’heure, les discussions n’ont pas démarré entre Said Benrahma et l’OL mais les conditions personnelles du joueur ne seront pas un problème pour le club rhodanien, qui semble enclin à l’idée de s’aligner sur le salaire de Said Benrahma à West Ham, à savoir plus de 3 millions d’euros par an selon les dernières estimations. Un premier gros investissement pour Lyon en ce mois de janvier alors que Le Progrès dévoilait ce mardi que le budget total des Gones pour ce mercato d’hiver allait osciller entre 40 et 65 millions d’euros en fonction des ventes.