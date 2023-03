180 minutes pour éviter le ridicule, l'OL mis au défi

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La trêve internationale ne sera pas anodine pour l'Olympique Lyonnais, qui se prépare à jouer deux matchs capitaux face au PSG en Ligue 1 et à Nantes en Coupe de France dès son retour sur les terrains.

Le match nul concédé ce vendredi face à Nantes a permis de mettre au clair les choses en ce qui concerne l’Olympique Lyonnais. Sauf miracle que l’OL aurait peut-être été capable de réaliser il y a quelques années de cela, aller chercher une place européenne en Ligue 1 est impensable. Remonter quasiment 10 points sur au moins cinq équipes de devant ne semble pas dans les cordes de la formation de Laurent Blanc actuellement. Mais le club rhodanien possède un joker de taille avec la Coupe de France, et la demi-finale à venir contre Nantes. Après la trêve internationale, il sera temps de se tourner vers le match à la Beaujoire, qui aura lieu le mercredi 5 avril. Mais trois jours plus tôt, pour la reprise, l’OL affrontera le PSG pour un match de gala qui ne sera pas facile à gérer pour Laurent Blanc. Faire monter en puissance les joueurs avec un gros match avant la demi-finale, ou mettre au repos quelques cadres sachant que des éléments comme Lacazette ou Tolisso sont assez fragiles ?

L'OL anonyme de la Ligue 1, il faut que ça cesse

La question ne se pose pas pour Sidney Govou, pour qui l’OL doit tout donner sur ces deux matchs, et enclencher enfin une dynamique positive pour se donner les chances de participer à une finale de Coupe de France et possiblement sauver la saison. « On arrive sur une trêve internationale. Ces dix jours devront être mis à profit pour qu’Alexandre Lacazette se remette complètement, que Corentin Tolisso puisse ne plus baisser de rythme en cours de match. Mais avant Nantes, il y a Paris. Et il ne faudrait pas prendre une claque au Parc car il pourrait être difficile de se relever psychologiquement après ça. Le PSG sera remonté. La gestion mentale que fera Laurent Blanc aura une grande importance. Je suis partisan de faire jouer à Paris ceux qui évolueront contre Nantes, car cette équipe a besoin de jouer ensemble. Les joueurs devront ne pas hésiter à dire s’ils se sentent capables d’enchaîner. On sait qu’ils seront tous motivés pour jouer contre Paris, mais il va falloir se regarder dans le blanc des yeux », a livré Sidney Govou dans sa chronique au Progrès, et pour qui l’heure n’est plus à se cacher alors que l’OL va devoir sortir de l’anonymat de la Ligue 1 pour effectuer deux grosses performances en trois jours.