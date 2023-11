0 victoire, l'OL s'offre une crise historique

Dans : OL.

La prestation de l'OL face à Metz (1-1) n'a rassuré absolument personne, et ne permet pas à Lyon de décoller au classement. Les chiffres comme la manière sont très inquiétants.

Avec 0 victoire en 10 matchs, l’Olympique Lyonnais connait bien évidemment le pire début de saison de son histoire. Le problème, c’est que ce n’est plus le début de saison, mais plutôt la fin du premier tiers. Et le dernier match face à Metz démontre que absolument rien n’est réglé avec ce match nul 1-1 très inquiétant. Pour les observateurs lyonnais, cette performance est encore plus inquiétante, et démontre que le réveil est encore très lointain. « Aberrant le niveau technique. Je vois aucune différence avec l'adversaire qui vient de L2. Toute supposé supériorité technique n'existe plus, nivellement par le bas. Metz est à 6 points tu es obligé de gagner et c'est ça la proposition », confie ainsi Yannis Yemmi, consultant notamment pour le Club des 5 et le Winamax FC, et grand suiveur de l’OL. Même constant chez son collègue Walid Acherchour, pour qui le verdict est très inquiétant après cette série de matchs de l’automne à Lyon.

Lyon fait peur, mais pas dans le bon sens

« Autant j’attendais de voir la séquence Lorient, Clermont, Marseille, Metz pour totalement être définitif sur la situation alarmante de l’OL (1 pts/9). Autant là, j’ai beaucoup de mal à voir cette équipe gagner un match de foot en Ligue 1 avec cette proposition. Ça fait flipper », a livré le consultant de RMC, pour qui la situation de l’OL n’est plus un simple bug, mais une réelle incapacité à se montrer supérieurs à ses adversaires y compris ceux du bas de tableau comme Clermont et Metz.

Malgré l’appui d’un public certes moins nombreux mais toujours fidèle et derrière son équipe, les Lyonnais inquiètent et restent donc bons derniers de Ligue 1. Même s’il y a un match en retard à jouer, sur le terrain de l’OM. En tout cas, le déclic espéré après les incidents de dimanche dernier n’a pas eu lieu, et Lyon continue de stagner dangereusement. La preuve, il faut remonter à l’année 1966 pour voir l’OL connaitre une telle série de 11 matchs sans la moindre victoire dans l’élite du football français.