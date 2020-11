OGCN : Le beau geste, Nice va prolonger Dante

Dans : OGCN.

Victime d’une rupture des ligaments croisés face à Angers dimanche après-midi, Dante ne rejouera plus cette saison avec Nice.

Ce week-end, les supporters du Gym craignaient que le capitaine brésilien de Nice ait disputé le dernier match de sa carrière, dans la mesure où le défenseur de 37 ans est en fin de contrat à l’issue de la saison. Mais le club azuréen ne laissera pas tomber son défenseur. En effet, Julien Fournier a d’ores et déjà annoncé dans les colonnes de Nice-Matin que l’OGC Nice allait proposer une prolongation de contrat à Dante, et que l’ancien taulier du Bayern Munich allait également avoir la possibilité de rester au sein du club après sa carrière de joueur professionnel dans un rôle encore à définir.

« Cela ne sera pas la fin de sa carrière et ça ne sera pas son dernier match avec l'OGC Nice. C'est un exemple de professionnalisme sur le terrain, je sais qu'il fera sa rééducation à 400 % et qu'il reviendra à son niveau. Son futur s'inscrit à l'OGC Nice, en tant que joueur tant qu'il le voudra, puis dans un autre rôle. Il est vraiment dans le club. Contrairement à 99 % des joueurs pour lesquels on doit sécuriser un actif, on n'a jamais raisonné sous forme de durée de contrat avec lui, et sa blessure ne change rien à notre vision » a assuré le directeur général de Nice, pour qui il n’est donc pas question de laisser tomber Dante en dépit de sa grave blessure, qui l’éloignera des terrains pendant six à huit mois.