OGCN : Fin de carrière pour Dante ?

Dans : OGCN.

Inamovible capitaine de l’OGC Nice, Dante est sorti du match remporté par son équipe 3-0 à Angers en seconde période sur blessure.

Le défenseur central a eu besoin de la civière pour quitter la pelouse, puis d’une attèle pour marcher dans les travées de Jean-Bouin. Les premières informations sur place laissaient craindre le pire, même s’il faudra certainement attendre lundi pour avoir le diagnostic au sujet du genou du joueur de 37 ans. En cas de blessure grave à cet âge, Dante pourrait bien mettre un terme à sa carrière sur ce match à Angers, même si les suiveurs et les supporters du Gym espéreront surtout qu’il s’agit d’une blessure bien plus légère et que leur capitaine reviendra rapidement sur les terrains.