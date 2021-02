Nice : Gouiri futur Benzema, il pique sa crise

Dans : OGCN.

Depuis ses débuts chez les professionnels à l’Olympique Lyonnais, Amine Gouiri a régulièrement été comparé à un certain Karim Benzema.

Comme l’avant-centre du Real Madrid, l’actuel buteur de l’OGC Nice a été formé à l’OL. De plus, son style de jeu est similaire à celui de l’international tricolore, à savoir celui d’un attaquant complet, technique, aimant participer au jeu et décrocher. Ses origines algériennes ont également contribué à lui valoir d’être comparé à Karim Benzema à de multiples reprises. Mais, interrogé par Onze Mondial, Amine Gouiri a fait savoir qu’il voulait cesser d’être sans arrêt comparé à Karim Benzema. Et pour cause, ce petit jeu était marrant au début mais commence à devenir lassant, à la longue, pour le buteur de Nice…

Une comparaison « lassante » à la longue

« Au début, quand on me comparait à lui, j’étais trop content, c’est un des meilleurs attaquants du monde quand même. Mais au bout d’un moment, c’est bon, chacun est différent, chacun son parcours. Les gens disaient tout le temps « le nouveau Benzema, le nouveau Benzema », c’était un peu lassant à la longue, j’avoue » a fait savoir Amine Gouiri, qui s’avère être l’un des seuls Niçois à surnager dans le marasme ambiant de la saison actuel pour les Aiglons. De nouveau buteur contre l’Olympique de Marseille en milieu de semaine, il a confirmé son statut de joueur indispensable à Nice. A l’instar de Karim Benzema à l’époque sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, ou actuellement au Real Madrid, qui est loin d'avoir le même rendement avec ou sans Karim Benzema. Comme quoi il y a bien quelques points de similitudes entre les deux hommes, que cela plaise ou non à Amine Gouiri…