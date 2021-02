Esp : Benzema dépendance, alerte au Real Madrid

Dans : Liga.

Touché aux adducteurs, Karim Benzema devrait manquer le match de Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema s'est imposé comme le leader offensif du Real Madrid. Déjà l'an passé, il a été l'un des plus grands artisans du titre madrilène en Liga, étant même élu meilleur joueur du championnat par le journal Marca. Cette saison, il est une nouvelle fois l'arme numéro un de la Casa Blanca. En Liga, il fait partie des meilleurs buteurs (12 réalisations), et il a marqué 17 buts toutes compétitions confondues en 27 apparitions. Au-delà des statistiques, c'est dans le jeu que le Français est capital pour son équipe : il décroche, dicte le tempo, organise les offensives... C'est donc le coeur lourd que Zinédine Zidane a annoncé son probable forfait pour le match aller de Ligue des Champions face à l'Atalanta.

Celui qui a un plan bien précis pour sa fin de carrière souffre d'une petite déchirure à l'adducteur gauche et a déjà manqué la rencontre face à Valladolid samedi soir. Sans son chouchou, Zinédine Zidane avait choisi d'aligner un trio Vinicius - Mariano - Asensio. Malgré la victoire obtenue grâce à un but de Casemiro, les Madrilènes ont semblé en manque d'inspiration, et ont cruellement ressenti l'absence de Benzema. Si le Real a fait une excellente opération en revenant à trois points de l'Atletico en Liga, c'est bien la rencontre face à l'Atalanta qui inquiète. Sauf gros retournement de situation, Karim Benzema devrait être forfait pour le match aller. Quand on connaît la dépendance du géant espagnol envers numéro 9, on comprend l'inquiétude des supporters, d'autant plus au vue de la prestation en demi-teinte de Mariano. Rappelons qu'en plus de Benzema, Zidane devra composer sans Ramos, Carvajal, Rodrygo ou encore Hazard.