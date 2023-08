Nice ‍: Galtier ciblé par de nouvelles accusations ‍?

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

A l’origine des révélations sur l’affaire Christophe Galtier à Nice, Julien Fournier va de nouveau prendre la parole dans une interview publiée mardi dans les colonnes de Nice-Matin.

L’occasion d’en remettre une couche sur l’ex-coach du PSG ? Depuis son départ du Paris Saint-Germain il y a quelques semaines, Christophe Galtier n’est plus du tout dans l’actualité du football européen. L’ancien coach du club francilien a eu des touches en Italie, en Angleterre et en Arabie Saoudite mais pour l’heure, il demeure sans club. Il faut dire que le natif de Marseille a d’autres chats à fouetter. Courant juin, il a été entendu par la police judiciaire de Nice et a été déféré au tribunal correctionnel le 15 décembre pour harcèlement moral et discrimination présumée à l’époque où il était l’entraîneur de l’OGC Nice durant la saison 2021-2022.

Une affaire qui a été lancée sur la place publique par Julien Fournier, directeur sportif du Gym à l’époque, qui avait révélé le mail qu’il avait transmis au dirigeant d’Ineos Dave Brailsford. Dans celui-ci, Julien Fournier accusait Christophe Galtier de discrimination et de racisme, une affaire dont la police s’est saisie. Mardi, de nouvelles révélations pourraient avoir lieu puisque Nice-Matin indique qu’une nouvelle interview de Julien Fournier sera publiée.

Une nouvelle interview de Fournier publiée ce mardi

De toute évidence, les supporters de l’OGC Nice et les suiveurs du football français seront très attentifs aux propos de l’ex-directeur sportif du club azuréen au sujet de Christophe Galtier. En avril dernier, le président du club Jean-Pierre Rivère avait évoqué la relation entre les deux hommes. « Je ne peux pas vous dire le nombre exact de réunions où j'étais présent. Une saison, c'est long. Lorsqu'elle ne se passe pas aussi bien qu'on le souhaite, et notamment lors de la phase retour, il y a des tensions qui se créent dans tous les clubs » avait confié Jean-Pierre Rivère, affirmant par ailleurs qu’il n’était pas au courant des accusations de racisme dont Christophe Galtier était la cible avant que cette affaire éclate sur la place publique et désormais dans la sphère judiciaire.