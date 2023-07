Christophe Galtier viré du PSG, l'annonce arrive ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Un an après avoir rejoint le PSG, et malgré la quête du titre de Champion de France, Christophe Galtier quitte le club de la capitale. Après de longues négociations, son sort est désormais scellé.

Quelques jours après avoir été mis en garde à vue et convoqué par un tribunal en décembre prochain, l’été meurtrier continue pour Christophe Galtier. Ce mardi, son aventure au Paris Saint-Germain s’achève puisque plusieurs journalistes confirment qu’un accord est en phase de finalisation pour aboutir à son départ du banc parisien. Arrivé l’été dernier dans la capitale, où il avait signé pour deux ans, l’entraîneur français a vite compris que ce poste d’entraîneur d’un des plus grands clubs de football du monde était à hauts risques.

Accord financier pour le départ de Galtier du PSG

Luis Enrique arrive ce mardi et vire déjà un adjoint https://t.co/gfAGXSXuTm — Foot01.com (@Foot01_com) July 4, 2023

Et, même s’il a permis au PSG de gagner un titre de Champion de France, le fiasco parisien en Ligue des champions contre le Bayern Munich, mais aussi face à l’OM en Coupe de France, ont scellé son avenir. Les discussions pour aboutir à son limogeage ont été très longues, alors que Luis Enrique patiente dans les coulisses. Ces dernières heures, tout s'est finalisé, notamment sur l'aspect financier de ce licenciement, et une officialisation pourrait intervenir dans les prochaines heures, annonce L'Equipe et RMC. Dans la foulée de départ de Christophe Galtier, dont le nom avait circulé à l'OM et à Naples, le Paris Saint-Germain va officialiser la signature de Luis Enrique, marquant ainsi le début du mercato. Enfin diront les supporters du PSG. De son côté, l'entraîneur espagnol est également attendu ce mardi dans la capitale, le puzzle se met en place.