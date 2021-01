Mercato : Issa Diop en Ligue 1, le gros coup hivernal ?

Dans : OGCN.

Cet hiver, il est quasiment certain que l’OGC Nice recrutera un défenseur central afin de compenser la blessure de son capitaine Dante.

« Il faudra cibler et trouver le joueur capable de nous apporter un plus. Voir qui est disponible et ce n’est pas simple. C’est un poste crucial. Derrière, nous avons de très bons jeunes qui manquent plus d’expérience que de talent » a récemment indiqué le patron du Gym, Bob Ratcliffe. A l’affût de la moindre opportunité, l’OGC Nice est intéressé par Mamadou Sakho, lequel sera en fin de contrat avec Crystal Palace au mois de juin. Outre l’international tricolore, d’autres joueurs aux profils différents sont suivis par les dirigeants azuréens.

A en croire les informations obtenues par The Sun, l’actuel douzième de Ligue 1 fait notamment partie des clubs intéressés par Issa Diop. L’ancien Toulousain a quitté le championnat de France en 2018 afin de rejoindre West Ham, où il a enchaîné les matchs et les bonnes prestations depuis deux ans. Avec 77 matchs au compteur, le défenseur d’1m94 s’est forgé une belle expérience Outre-Manche. Il rencontre toutefois plus de difficultés cette saison avec seulement quatre titularisations en Premier League. En ce sens, un départ est envisageable pour son manager David Moyes. Une belle opportunité sur laquelle Julien Fournier et Jean-Pierre Rivère aimeraient bondir. Le média parle d'un prêt avec une option d’achat automatique en cas de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Un transfert est loin d’être acquis au vu du retard engendré par Nice. En revanche, ne serait-ce que le prêt d’Issa Diop serait très certainement bénéfique pour le club azuréen, plombé par la blessure de Dante et qui manque cruellement de solidité défensive depuis le début de la saison…