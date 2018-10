Nice : Balotelli écarté, Vieira prépare une surprise pour l’OM

Dans : OGCN, OM, Ligue 1.

Alors que Roberto Mancini lui avait tendu la main, Mario Balotelli ne figure pas dans la dernière liste du sélectionneur de l’Italie. Et c’est tout sauf une surprise.

Revenu de vacances en surpoids, l’attaquant de l’OGC Nice tarde à rattraper son retard physique. A tel point que Patrick Vieira ne l’a même pas convoqué pour le match de Ligue 1 à Toulouse (1-1) vendredi. Quitte à voir ses hommes manquer de réalisme au Stadium. Mais contrairement à ce l’on pouvait penser, ce choix n’était pas une sanction. L’entraîneur des Aiglons a effectivement un plan en tête pour récupérer un Balotelli en forme après la trêve internationale.

« Il va travailler pour retrouver son niveau et pour qu’il puisse aider l’équipe. C’est ce que j’attends de lui, a annoncé le technicien. Une sanction ? Je ne suis pas quelqu’un qui sanctionne les joueurs. On ne l’a pas laissé auparavant, on ne va pas le laisser maintenant. On connaît ses manques. Il continue à bien travailler et je n’ai aucun doute sur le fait que ces 15 jours vont nous aider à améliorer son physique. »

Balotelli retrouvera l’OM

« A partir du moment où il sera bien, il jouera, a assuré Vieira. Ce que je veux, c’est que les attaquants se mettent au service de l’équipe, que ce soit Mario ou les autres. » Ainsi, le buteur niçois sera prêt après la pause, lorsque Nice recevra l’Olympique de Marseille lors de la 10e journée. Après l’échec de leurs discussions pendant le mercato, on a déjà hâte d’assister aux retrouvailles…